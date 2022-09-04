4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c), EYT'li herkesi kapsıyor! 5 MÜJDE GELDİ: 45,46,47 yaşında emeklilik... SGK'ya bildirmeniz yeterli! 1261 günü primi geçmemişse...
Milyonların merak ettiği sorular tek tek yanıt buldu. SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor. Annem 2005 sigorta girişli. EYT yasası çıktığında faydalanabilir mi? Toplamda 5200 sigorta günü var. Benim 3 çocuğum var. Biri 2010, diğeri 2016 sonuncu da 2021 doğumlu. İki doğumumda çocuk parası ödediler, 2010 yılında ki doğumum için almadım? Bunu nasıl alabilirim? Ben ev hanımıyım ve 3 aylık hamileyim. Nasıl doğum parası alabilirim? Soruları merak edilip araştırılıyor. İşte tüm detaylar ve soruların cevapları haberimizde...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren açıklamalar geldi. Emeklilik, EYT ve diğer hususlar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. "Ben 2020 yılında askerlik borçlanması yaparak emekli oldum. Emekli olduktan sonra öğrendim ki benim askerlik hizmetimin tamamını değil sadece 75 günün borçlanmam yetiyormuş. Şimdi ben fazladan ödemiş olduğum 465 günlük askerlik borçlanmamı geri alabilir miyim? Annem 2005 sigorta girişli. EYT yasası çıktığında faydalanabilir mi?" gibi çok sayıda sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor.
Ben geçtiğimiz ay doğum yaptım. Emzirme ödeneğine nasıl müracaat ederim, nereden alırım bilgi verir misiniz?
Merhaba, adınıza son bir yıl içerisinde 120 gün prim bildirimi yapıldıysa veya eşiniz sigortalıysa ve aynı şartları sağlıyorsa adınıza emzirme ödeneği çıkarılır. Emzirme ödeneğinde talep şartı kaldırılmıştır, kimliğinizle birlikte doğumdan sonra 15 gün içerisinde PTT şubesinden sorgulamasını yapabilirsiniz.
Bir ay geçmesine rağmen PTT'de çıkmıyorsa bölgenizde bulunan SGK merkezini ziyaret ederek ödemenin akıbetini öğrenebilirsiniz.