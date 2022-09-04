4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c), EYT'li herkesi kapsıyor! 5 MÜJDE GELDİ: 45,46,47 yaşında emeklilik... SGK'ya bildirmeniz yeterli! 1261 günü primi geçmemişse...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren açıklamalar geldi. Emeklilik, EYT ve diğer hususlar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. "Ben 2020 yılında askerlik borçlanması yaparak emekli oldum. Emekli olduktan sonra öğrendim ki benim askerlik hizmetimin tamamını değil sadece 75 günün borçlanmam yetiyormuş. Şimdi ben fazladan ödemiş olduğum 465 günlük askerlik borçlanmamı geri alabilir miyim? Annem 2005 sigorta girişli. EYT yasası çıktığında faydalanabilir mi?" gibi çok sayıda sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor.