40 Şirketten Temettü Müjdesi: Kasım ve Aralık 2025’te Yatırımcılara Ödeme Yağmuru

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yüzünü güldürecek temettü dönemi hız kesmeden devam ediyor. 40 şirket yıl sonuna kadar hissedarlarına nakit kar payı dağıtacak.

Bu şirketler arasında Oyak Çimento (OYAKC), Aselsan (ASELS), Turkcell (TCELL) ve Tekfen Holding (TKFEN) gibi dev isimler de yer alıyor.

💰 TEMETTÜ TAKVİMİ YOĞUNLAŞIYOR

Ekim ayının ikinci yarısından itibaren başlayan temettü ödemeleri, Kasım ve Aralık'ta hız kazanacak. İlk ödemeler LDR Turizm (LIDER), Batı Ege GYO (BEGYO) ve Avrupakent GYO (AVPGY) tarafından yapılacak. Özellikle 30 Ekim'de Oyak Çimento'nun 1 TL brüt temettü dağıtımı, yatırımcılar arasında dikkat çeken ödemelerden biri oldu.

Kasım ayında Aselsan (ASELS), Durukan Şekerleme (DURKN) ve Ege Profil (EGPRO) gibi şirketler öne çıkarken, yıl sonu yaklaşırken Turkcell (TCELL) 26 Aralık'ta ikinci taksitini, Tekfen Holding (TKFEN) ise 31 Aralık'ta temettüsünü dağıtacak.

📊 TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK BAZI ŞİRKETLER VE TARİHLERİ

Şirket Adı Hisse Kodu Brüt Temettü (TL) Net Temettü (TL) Temettü Tarihi
LDR Turizm A.Ş. LIDER (4. taksit) 0,1426 0,1212 13 Ekim 2025
Avrupakent GYO AVPGY (3. taksit) 1,9375 1,9375 14 Ekim 2025
Ebebek Mağazacılık EBEBK (1. taksit) 0,50 0,425 15 Ekim 2025
Turcas Holding TRCAS 0,6691 0,5687 17 Ekim 2025
Oyak Çimento Fabrikaları OYAKC 1,00 0,85 30 Ekim 2025
Aselsan Elektronik ASELS 0,2346 0,1994 25 Kasım 2025
Bim Birleşik Mağazalar BIMAS (3. taksit) 5,00 4,25 17 Aralık 2025
Turkcell İletişim Hizmetleri TCELL (2. taksit) 1,8181 1,5454 26 Aralık 2025
Tekfen Holding TKFEN 0,3318 0,2820 31 Aralık 2025
Kütahya Şeker Fabrikası KTSKR 6,5217 5,5434 Açıklanmadı

🏦 AÇIKLANMASI BEKLENEN TEMETTÜLER

Bazı şirketlerin temettü tarihleri henüz kesinleşmedi. Bunlar arasında Pergamon Status (PSDTC), Galata Wind Enerji (GWIND), Sun Tekstil (SUNTK) ve Kütahya Şeker (KTSKR) gibi şirketler bulunuyor. Yatırımcılar bu hisselerin tarih duyurularını beklerken, yıl bitmeden 2025'in en yoğun temettü dönemlerinden biri yaşanması bekleniyor.

🔍 2026'YA DEVREDEN TAKSİTLER

Bazı şirketler 2026 yılında da temettü taksitlerine devam edecek. Özellikle Batı Ege GYO'nun (BEGYO) 3. ve 4. taksitleri sırasıyla 16 Şubat 2026 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Fotoğraflar: AA