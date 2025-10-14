40 Şirketten Temettü Müjdesi: Kasım ve Aralık 2025’te Yatırımcılara Ödeme Yağmuru

📊 TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK BAZI ŞİRKETLER VE TARİHLERİ
|Şirket Adı
|Hisse Kodu
|Brüt Temettü (TL)
|Net Temettü (TL)
|Temettü Tarihi
|LDR Turizm A.Ş.
|LIDER (4. taksit)
|0,1426
|0,1212
|13 Ekim 2025
|Avrupakent GYO
|AVPGY (3. taksit)
|1,9375
|1,9375
|14 Ekim 2025
|Ebebek Mağazacılık
|EBEBK (1. taksit)
|0,50
|0,425
|15 Ekim 2025
|Turcas Holding
|TRCAS
|0,6691
|0,5687
|17 Ekim 2025
|Oyak Çimento Fabrikaları
|OYAKC
|1,00
|0,85
|30 Ekim 2025
|Aselsan Elektronik
|ASELS
|0,2346
|0,1994
|25 Kasım 2025
|Bim Birleşik Mağazalar
|BIMAS (3. taksit)
|5,00
|4,25
|17 Aralık 2025
|Turkcell İletişim Hizmetleri
|TCELL (2. taksit)
|1,8181
|1,5454
|26 Aralık 2025
|Tekfen Holding
|TKFEN
|0,3318
|0,2820
|31 Aralık 2025
|Kütahya Şeker Fabrikası
|KTSKR
|6,5217
|5,5434
|Açıklanmadı