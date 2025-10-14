40 Şirketten Temettü Müjdesi: Kasım ve Aralık 2025’te Yatırımcılara Ödeme Yağmuru

💰 TEMETTÜ TAKVİMİ YOĞUNLAŞIYOR

Ekim ayının ikinci yarısından itibaren başlayan temettü ödemeleri, Kasım ve Aralık'ta hız kazanacak. İlk ödemeler LDR Turizm (LIDER), Batı Ege GYO (BEGYO) ve Avrupakent GYO (AVPGY) tarafından yapılacak. Özellikle 30 Ekim'de Oyak Çimento'nun 1 TL brüt temettü dağıtımı, yatırımcılar arasında dikkat çeken ödemelerden biri oldu.

Kasım ayında Aselsan (ASELS), Durukan Şekerleme (DURKN) ve Ege Profil (EGPRO) gibi şirketler öne çıkarken, yıl sonu yaklaşırken Turkcell (TCELL) 26 Aralık'ta ikinci taksitini, Tekfen Holding (TKFEN) ise 31 Aralık'ta temettüsünü dağıtacak.