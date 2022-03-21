🏤4 şehire TOKİ müjdesi, 241.479,62 TL'ye sıfır ev! Taksit ödemesi de düşük peşinatı da ucuz! Hem alt gelir hem orta gelir grubu başvurabilecek!

🏠4 şehire TOKİ müjdesi geldi. 241.479,62 TL'ye sıfır ev alma fırsatı doğdu. Üstelik taksit ödemesi de düşük peşinatı da ucuz. Hem alt gelir hem orta gelir grubu başvuru yapabilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kırıkkale, Konya, Tekirdağ ve Tokat'ta 2+1 - 3+1 daireleri satışa çıkardı. Başvuru tarihleri ilden ile göre değişmekle birlikte dairelerin tümü kura yöntemi ile sahiplerini bulacak. İşte detaylar...