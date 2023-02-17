3600 kısmi emeklilik + 5000 gün prim eşitliği oylamada! EYT'de Meclis kurası çekiliyor! 1999 sigorta + 20-25 yılı olan EYT kutusuna girecek! Staj sigortası, maaşlara Refah Payı...

EYT'de son gelişmeler mercek altına alındı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Meclis aşamasına gelmesi beklenen EYT yasası, yaşanan asrın felaketiyle birlikte ertelenmişti. Bu kapsamda Meclis çalışmalarına ara verildi. Yasal düzenlemeyle ilgili kısmi emeklilik ve 5000 gün prim şartıyla igili talepler bulunuyor. Bu kapsamda Meclis'te oylama yapılabilir ve bazı kararlar yasaya eklenebilir. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT Meclis'e geldi mi? Düzenlemede değişiklik olur mu? İşte detaylar...