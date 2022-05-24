3600 ek göstergede emekli aylığı ve ikramiyeye jest! Milimetrik hesap yapıldı! Gelirlere işte böyle yansıyacak! Meslek meslek tablo: 6 bin 861 lira...
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM! Ek gösterge bekleyenler son dakika gelişmeleri de yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin bu ay sonuna kadar tamamlanıp Meclis'e sunulması bekleniyor. Ek göstergenin en çok etki edeceği artışlar emekli maaşlarında ve ikramiyelerde yaşanacak. 3600 ek gösterge düzenlemesini bekleyen milyonlarca çalışan için yeni maaşlar ve ikramiyeler hesaplandı. Buna göre o meslek gruplarında bulunan vatandaşların emekli aylıkları 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. İşte son dakika 3600 ek göstergede gelinen aşama ve yeni gelişmeler...
3600 ek gösterge düzenlemesi ile emekli aylığı ve ikramiyeye büyük jest! Milimetrik hesap yapıldı! Gelirlere işte böyle yansıyacak! Meslek meslek tablo! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge çalışmalarının bu ay sonu tamamlanacağını duyurmuştu. Merakla beklenen ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Yeni hesaplamalar ortaya çıktı. Kimin göstergesinin ne kadar artacağı hesaplandı. İşte detaylar...
Son dakika... 3600 ek göstergede artık sona geliniyor. Meslek meslek hesaplanan yeni maaşlar haberimizde! Ek göstergeler artıyor. Gelişmeler gelmeye devam ediyor. Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis, il müdürü, avukat, kariyer uzmanları ve diğer meslek grupları için düzenleme sonrası artışlar tek tek hesaplandı ve tablo haline getirildi.
EK GÖSTERGE İLE NELER DEĞİŞECEK?
Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.
KADEMELİ GEÇİŞ
Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.
Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. MemurSen de ek gösterge sorununun bitmesi için olağanüstü çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.