%36 kök zamlı maaş tablosu! SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek artış! 8.077 seyyanen zam, %70 intibak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili önemli tedbirleri duyurdu.1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında, emeklilerin hakları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Bu görüşmelerin, emekli kesimin yaşam standartlarını yükseltmek ve onların ekonomik refahını artırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Toplu sözleşme sürecinde, emekli maaşlarının mevcut ekonomik koşullara uygun şekilde gözden geçirilerek iyileştirmeler yapılması planlanıyor.
Ülkenin ekonomik istikrarını koruma amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet, 1 Ağustos tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde emeklilerin de haklarını masaya yatırdı. Bu önemli görüşmeler, memurların yanı sıra emekli kesimin de yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen yeni teklifleri içeriyor.
3'ER AYLIK ZAM
2024'te artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyor.
Konfederasyonun bir sonraki yıla ilişkin yani 2025'e ilişkin teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış...