%36 kök zamlı maaş tablosu! SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek artış! 8.077 seyyanen zam, %70 intibak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili önemli tedbirleri duyurdu.1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında, emeklilerin hakları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Bu görüşmelerin, emekli kesimin yaşam standartlarını yükseltmek ve onların ekonomik refahını artırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Toplu sözleşme sürecinde, emekli maaşlarının mevcut ekonomik koşullara uygun şekilde gözden geçirilerek iyileştirmeler yapılması planlanıyor.