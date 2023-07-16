31 Maddelik Torba Yasa kesinleşti! Cumhurbaşkanı imzaladı! 2. torba yasa için 9 madde kıskacı! EYT staj-çıraklık, 2000 sonrasına erken emeklilik, Bağkur affı, 5000 prim...

İlk torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci torba yasayla birlikte, memurların 3600 ek gösterge artışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği, taşeron sorunu gibi birçok önemli konunun ele alınması planlanıyor. Bu adımlarla, çalışanların ve emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin daha adil hale getirilmesi ve işçi haklarının korunması hedefleniyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Maddeler ne olacak? İşte detaylar...