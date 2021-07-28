30.000 TL’ye 1.414,44 ₺ TL faiz kazancı! 92 günlük vadeli mevduat oranları son dakika tavan yaptı! İşte en yüksek faiz veren banka

92 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları kişilerin en çok arattığı mevzular arasında. Bankalar 92 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bankacılık prosedürlerinin en esas tanımlamalarından biri vadeli mevduat hesabı. Kolaylıkla açılan ve prosedür yapılabilen vadeli mevduat hesaplarının ne olduğunu, nasıl açıldığını, çeşitlerinin neler olduğunu, bankaların verilen faiz oranlarını, hesap ile ilgili uygulanabilecek prosedürleri, vergi kesintilerini, mevduat faiz oranları ve mevduat vadelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte 30.000 TL'ye 92 günlük vadeli mevduat faiz seviyesi kazancı.