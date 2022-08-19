3000-6000-7750-8000-9000 TL bankalar sıraya girdi, emekli promosyonlarına çılgın zamlar! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte o banka…
Emekli vatandaşlar bağlı oldukları banklardan ek promosyon almaktadırlar. Artan enflasyon oranları nedeniyle birtakım bankalar SGK kararıyla emeklilik maaş promosyonlarında artış yaptı. Akbank, Yapı Kredi, İNG, TEB, Denizbank, Fibabanka, İş Bankası, Garanti Bankası bağlamında promosyon tutarlarında zam yaptı. Bu haber emeklileri olabildiğince sevindirirken promosyonun koşuları çoğu emekli doğrultusundan araştırılmaya başlandı.
Emekli maaşı almak hedefiyle bankalara verilen taahhüt süreleri dolan vatandaşlar anında başvuru yapabilecekler. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun hedefiyle maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor. Peki, Ağustos 2022 emekli promosyonu yattı mı? Akbank, Yapı Kredi, İNG, TEB, Denizbank, Fibabanka, İş Bankası, Garanti promosyon ücretleri...
Bazı bankalar emeklilere 7 bin liranın üstü ödemeler yapmaya başladı
AKBANK: Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üstünde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Hem de en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek mükafatle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.
GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Hem de 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya çağrı edilen her bir emekli yakını amacıyla 250 lira ek ödeme gerçekleştiriyor.