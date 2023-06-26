3 ilde yaşayanlara müjde! Bugün itibariyle düğmeye basıldı! Tamamen ücretsiz oldu! İstanbul, Ankara, İzmir...

HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile köprüler ücretsiz olacak.