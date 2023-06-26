3 ilde yaşayanlara müjde! Bugün itibariyle düğmeye basıldı! Tamamen ücretsiz oldu! İstanbul, Ankara, İzmir...
Bu illerde yaşayanlara müjde! Kurban Bayramı süresince tamamen ücretsiz olacak. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak İşte ücretsiz olan yollar ve köprüler...
26.06.2023 16:37 - Son Güncelleme: 26.06.2023 16:37
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar...
HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile köprüler ücretsiz olacak.
* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
* İzmir - Çeşme Otoyolu
* İzmir - Aydın Otoyolu
* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)