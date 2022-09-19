3 dönemde EYT'liye 8.247 TL yüksek aylık formülü: EYT'de Ocak 2023'te %65 ZAMLI maaş hesabı! 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayı...

Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar son sürat devam ediyor. EYT'liler emekli olacakları günü beklerken diğer yandan da emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırıyor. EYT'lilerin emekli maaşları da tüm kazançlar üzerinden 3 ayrı dönem için hesaplanıp tespit edilecek. Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yeni yıldan itibaren emeklilik yolunun açılması öngörülürken; maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı sıklıkla araştırılıyor. Peki, EYT'liler ne kadar maaş alacak? EYT'lilere maaşlar nasıl bağlanacak? İşte 3 dönemde EYT emekli maaş hesabı!