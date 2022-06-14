3 ay ödemesiz kampanya! Bu bankalar bayram kredisi veriyor! 50.000 TL'ye kadar nakit para jesti!
Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlıyor. Bayram gelmeden ihtaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlar harıl harıl en uygun faizle tüketici kredisi veren bankaları araştırıyor. İhiyaç kredilerinde 50 bin TL'ye kadar nakit para veriliyor. Ödeme planı bankadan bankaya değişmekle birlikte, 3 ay ödemesiz kredi kampanyası başlatan o banka dikkatleri üzerine çekti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankaları da, Akbank, Denizbank, İNG Bankası gibi özel bankalar da bayram için kredi çekmek isteyenlere yönelik ihtiyaç kredisi kampanyalarını öne sürüyor. İşte banka banka kredi kampanyaları...
Kurban Bayramı yaklaşırken bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar harekete geçti. 10.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi veriliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere kamu ve özel bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda her türlü ihtiyaçlar için tüketici kredisi veren Ziraat Bankası, ''Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.'' duyurusu yaptı. İşte bankaların ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve ödeme planı...
AKBANK BAYRAM KREDİSİ
Akbank bayram kredisi kampanyası başlattı.
Bayram Kredisi Kampanya Koşulları
Faiz oranları kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri skoru ve benzer nedenlerle müşteri özelinde değişebilmektedir.
Akbank Şubeleri, Akbank Mobil ve İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden kullanılan kredilere uygulanan faiz oranları farklılık gösterebilmektedir.
50.000 TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde erteleme dahil kredi vadesi azami 24 ay, 50.000 TL ve altındaki tutarlar için ise erteleme dahil azami 36 aydır. Azami kredi vadesi belirlenirken, mevzuatta belirlenen sınırlamalar doğrultusunda müşterinin varsa mevcut kredilerinin bakiyesi de dikkate alınabilecektir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizinin tamamı tahsil edilir, normal taksit ödemeleri bir sonraki aydan itibaren başlar.
Ertelemeli kredi başvurusu Akbank Mobil ve İnternet, Akbank Şubeleri ve 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden yapılabilir. Kredi koşulları şubelerde, Akbank Mobil ve İnternet ve 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nde farklılık gösterebilir.
Banka uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir.
Gelir Belgesi - Maaş bordrosu (Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi **(Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
ZİRAAT BANKASI TÜKETİCİ KREDİSİ
Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.
Özellikler
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler için 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.