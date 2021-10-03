3-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2021! Fiyatlar öyle bir düştü ki...Haftanın Yıldızları cepleri güldürecek...
A101'in beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 8 Ekim 2021 tarihine kadar sürecek indirimleri kaçırmak istemeyenler aktüel ürünleri araştırıyor. Bu haftaki aktüel ürünlerde makarna çeşitleri, salça, meyve ve etlerde büyük indirimler yer alıyor. Haftanın Yıldızları sloganıyla yayınlanan katalogda ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerde Bref Klozet Blok 4'lü 30 TL'den 16 TL'ye düşüyor. İşte bu haftaki A101 aktüel ürünlere kataloğu tam liste!
03.10.2021 10:52
- Son Güncelleme: 03.10.2021 10:52
3-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2021 yayımlandı. Haftanın Yıldızları yine cepleri güldürecek. Fiyatlar öyle bir düştü ki duyan mağazalara akın etmeye başladı. Bebek mamaları, et ve tavuklar, meyve çeşitleri ve daha bir çok üründe büyük indirimler yapıldı. Bu hafta A101'e gidenler mutlu ayrılacak. Paranızın yarısından fazlası cebinizde kalacak. İşte 3-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...