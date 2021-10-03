3-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2021! Fiyatlar öyle bir düştü ki...Haftanın Yıldızları cepleri güldürecek...

3-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2021 yayımlandı. Haftanın Yıldızları yine cepleri güldürecek. Fiyatlar öyle bir düştü ki duyan mağazalara akın etmeye başladı. Bebek mamaları, et ve tavuklar, meyve çeşitleri ve daha bir çok üründe büyük indirimler yapıldı. Bu hafta A101'e gidenler mutlu ayrılacak. Paranızın yarısından fazlası cebinizde kalacak. İşte 3-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...