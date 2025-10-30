PODCAST CANLI YAYIN

2'li salata kasesi 139 TL! BİM 31 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu çıktı

BİM'in 31 Ekim 2025 Cuma günü satışa sunacağı yeni aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu haftaki katalogda uygun fiyatlı spor ayakkabılar, polar üstler, kahve makineleri, elektrikli süpürgeler ve birbirinden şık mutfak ürünleri öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Evini yenilemek veya kışa hazırlık yapmak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar sunan BİM, bu hafta teknoloji, giyim ve ev eşyası kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerini bekliyor.

Takvim Logo

🖥️ TEKNOLOJİ VE ELEKTRONİK

  • LG 55 inç 4K HDR10 NanoCell TV (55NANO80A6B): 32.900 TL

  • SENNA 50 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV (50UQ9500F): 14.490 TL

  • DeLonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi ECAM290.61SB: 15.990 TL

  • Range Smart USB Şarjlı Led Masa Lambası: 1.099 TL

  • Range Beauty USB Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası: 1.349 TL

  • Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi: 8.999 TL

  • Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ET 14445: 4.990 TL

  • Arnica Şarjlı Dikey Süpürge Solara ET 13454: 6.990 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 85 L: 4.990 TL

  • Corby Elektrikli Çocuk Scooter: 7.500 TL

Takvim Logo

☕ MUTFAK VE EV ALETLERİ

  • Fakir Çay Makinesi Tea N More: 1.290 TL

  • KUMTEL Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı: 2.990 TL

  • NORDICA Dijital Zamanlayıcı Küp: 199 TL

  • Lisanslı Pilli Abajur: 199 TL

Takvim Logo

🍳 MUTFAK GEREÇLERİ

  • Chef's Pro Karnıyarık Tencere 32 cm: 529 TL

  • Chef's Derin Tencere 24 cm: 499 TL

  • Borcam Fırın Tepsi Seti: 499 TL

  • Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı: 149 TL

  • Cam Saklama Kabı 1150 ml: 199 TL

  • Echo Meşrubat Bardağı 300 cc: 175 TL

  • Borcam Tepsi Seti 2000-2250 cc: 269 TL

  • Fincan Seti (Kahve): 475 TL

  • Çay Bardağı Seti: 135 TL

  • Dikdörtgen Tabak: 119 TL

  • Cam Ayaklı Kase: 189 TL

  • Balık/Börek Tavası: 349 TL

  • Kapaklı Çelik Pişir Sakla Seti: 599 TL

  • Rende/Saklama/Karıştırma Kabı Seti: 159 TL

  • ROOC Tırtıklı Meyve Bıçağı: 25 TL

  • Süzgeçli Kesim Panosu: 45 TL

  • Kek/Cupcake Fanusu: 99 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı: 75 TL

  • Plastik Ürün Çeşitleri: 49 TL

  • Desenli Plastik Kase: 39 TL

  • Yapışkanlı Duvar Baharatlık Rafı: 349 TL

  • Çok Amaçlı Meyvelik: 55 TL

  • Çok Amaçlı Delikli Kutu: 129 TL

  • Duvar Organizeri: 109 TL

  • Organizer Saklama Kutusu: 219 TL

  • Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk: 139 TL

  • Metal Ürünler (Yeşil Renk): 109 TL

Takvim Logo

🍷 CAM ÜRÜNLER (LAV)

  • Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 720 cc: 125 TL

  • Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 1120 cc: 149 TL

  • Gravürlü Cam Saklama Kabı 215 cc: 32 TL

  • 3'lü Misket Sunum Bardağı 300 cc: 129 TL

  • Cam Şekerlik 330 cc: 69 TL

  • 12 Parça Kahve Fincan Seti: 349 TL

  • Cam Kase 390 cc: 34 TL

  • Cam Kase 620 cc: 39 TL

  • 2'li Salata Kasesi 950 cc: 139 TL

  • Helen Bardaklı Karaf 1200 cc: 129 TL

  • 6'lı Truva Kahve Yanı Su Bardağı: 149 TL

  • 12 Parça Zoe Çay Seti: 279 TL

  • Servis Tabağı 230 cc: 29 TL

  • 3'lü Zoe Meşrubat Bardağı 480 cc: 149 TL

  • 3'lü Kulplu Çay Bardağı 250 cc: 99 TL

Takvim Logo

👟 GİYİM VE TEKSTİL

  • Lotto Erkek Spor Ayakkabı (41-42): 699 TL

  • Lotto Kadın Spor Ayakkabı (38-39): 699 TL

  • Erkek Polar Üst (Büyük Beden): 319 TL

  • Kadın Polar Üst: 329 TL

  • Erkek Sweatshirt: 279 TL

  • Kadın Sweatshirt: 279 TL

  • Erkek Eşofman Altı: 199 TL

  • Kadın Eşofman Altı: 199 TL

  • Oduncu Gömlek Erkek: 289 TL

  • Oduncu Gömlek Kadın: 279 TL

  • Pijama Takımı Kadın: 399 TL

  • Pijama Takımı Erkek: 399 TL

  • Çilek Desenli Kadın Terlik: 169 TL

  • Kaşe Pantolon Erkek: 299 TL

  • Kaşe Pantolon Kadın: 299 TL

  • Pike Pantolon Erkek: 319 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 225 TL

  • Çift Kişilik Alez: 299 TL

  • Tek Kişilik Battaniye: 249 TL

  • Çift Kişilik Battaniye: 289 TL

  • Yastık Alez: 69 TL

  • Koltuk Örtüsü: 199 TL

  • Kristal ve Star Yumak Çeşitleri: 109 TL

  • Maisonette Havlu: 129 TL

  • Havlu Saç Bonesi: 49 TL

Fotoğraflar: BİM