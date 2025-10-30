2'li salata kasesi 139 TL! BİM 31 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu

-
Chef's Pro Karnıyarık Tencere 32 cm: 529 TL
-
Chef's Derin Tencere 24 cm: 499 TL
-
Borcam Fırın Tepsi Seti: 499 TL
-
Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı: 149 TL
-
Cam Saklama Kabı 1150 ml: 199 TL
-
Echo Meşrubat Bardağı 300 cc: 175 TL
-
Borcam Tepsi Seti 2000-2250 cc: 269 TL
-
Fincan Seti (Kahve): 475 TL
-
Çay Bardağı Seti: 135 TL
-
Dikdörtgen Tabak: 119 TL
-
Cam Ayaklı Kase: 189 TL
-
Balık/Börek Tavası: 349 TL
-
Kapaklı Çelik Pişir Sakla Seti: 599 TL
-
Rende/Saklama/Karıştırma Kabı Seti: 159 TL
-
ROOC Tırtıklı Meyve Bıçağı: 25 TL
-
Süzgeçli Kesim Panosu: 45 TL
-
Kek/Cupcake Fanusu: 99 TL
-
Kapaklı Mikser Kabı: 75 TL
-
Plastik Ürün Çeşitleri: 49 TL
-
Desenli Plastik Kase: 39 TL
-
Yapışkanlı Duvar Baharatlık Rafı: 349 TL
-
Çok Amaçlı Meyvelik: 55 TL
-
Çok Amaçlı Delikli Kutu: 129 TL
-
Duvar Organizeri: 109 TL
-
Organizer Saklama Kutusu: 219 TL
-
Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk: 139 TL
-
Metal Ürünler (Yeşil Renk): 109 TL