29 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, Turk TAB, JTI ÖTV Resmi Gazete sigara fiyatları! Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament güncel fiyatlar

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından zamma dair açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte zamlı sigara fiyatları 2022!