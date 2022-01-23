2.750 TL’ye kadar promosyon fırsatı! Bankalar yarışa girdi, emekli maaşını taşıyanları ödüllendiriyor! Akbank, Garanti, TEB…

2022 yılıyla birlikte en merak edilen konular arasında emekli promosyonu yer alıyor ve hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı araştırılıyor. 2.750 TL'ye kadar ödeme almak mümkün. Emekli vatandaşlar maaşını taşıyacağı bankayı seçmeden önce kaç lira promosyon ödemesini hangi şartlar kapsamında ödeyeceğini öğrenmek ve bunu tek tek bankaları dolaşmadan öğrenmek isteyenler sorgulamalarını hızlandırıyor. Akbank, Garanti, TEB gibi daha pek çok bankanın emekli promosyon ödeme miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.