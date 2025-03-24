26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu: Bayram ve bahar indirimi bir arada

Bu haftaki indirimlerde ayrıca televizyon, buzdolabı gibi elektronik ürünler de uygun fiyatlarla satışa sunulacak. 26 Mart Çarşamba günü başlayıp 1 Nisan tarihine kadar devam edecek fırsatlar, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor.
🍼 Bebek Ürünleri
🥛 Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 209 TL
🧼 Johnson's Bebek Sabunu Sütlü - 24 TL
👶 Baby Turco Doğadan Bebek Bezi 2'li Fırsat Paketi - 249 TL
🛁 Temizlik ve Kişisel Bakım
🧽 Pia Banyo Lifi - 12,90 TL
🚿 Duru Duş Jeli Lavanta Bahçesi/Deniz Esintisi - 51,90 TL
🧺 Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri - 111 TL
🌸 Peros Soft Yumuşatıcı Lavanta Bahçesi/Beyaz Çiçekler - 109 TL
🍽️ Gıda Ürünleri
🫒 Lio Salamura Siyah Zeytin 201-260 - 99 TL
🧀 Mis Yarım Yağlı Taze Peynir - 89 TL
🧀 Mis Tam Yağlı 3 Dilim İnek Peyniri - 129 TL
🥯 Mis Labne - 34,50 TL
🍗 Lezita Piliç Salam - 47 TL
🍯 Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı - 299 TL
🍖 Erpiliç Piliç Büfe Salam - 44 TL
🍎 Superfresh Elmalı Çıtır Rulo - 69 TL
🍨 Carte D'or Selection Dondurma Çeşitleri - 179 TL
🍵 Lipton Yellow Label Çay - 199 TL
💄 Kozmetik ve Saç Bakımı
💇🏻♀️ Elseve Güzelleştici Krem Kuru ve Sert Saçlar - 137,90 TL
💧 Gliss Oil Elixir Sıvı Saç Kremi - 99 TL
🎨 Palette Saç Boyası Çeşitleri - 89,90 TL
👜 Pia Çantalı Makyaj Fırça Seti - 189 TL
🌺 Lady Club Vücut Spreyi - 79,90 TL
🧔 Adam Erkek Edt Black/Victory - 105 TL
🪒 Arko Men Cool Tıraş Kremi - 39,50 TL
🌿 Bahçe ve Balkon Ürünleri
🍽️ Piknik Masası Beyaz/Siyah Mermer - 399 TL
🪑 Rattan Tabure Antrasit/Koyu Kahve - 119 TL
🪑 Hasır Tabure - 79,95 TL
🛋️ Royal Kare Masa - 499 TL
☕ Rattan Sehpa - 199 TL
🌱 Bambu Koltuk - 399 TL
🌷 Bahçe Saksıları ve Malzemeleri
🌸 Nergiz Saksı - 79,95 TL
🌼 Sümbül Balkon Saksı - 59,95 TL
🪴 Askılı Makrome - 49,95 TL
🏵️ Kemer Balkon Saksı - 69,95 TL
🚰 Bahçe Hortumu - 299 TL
📺 Elektronik ve Beyaz Eşya
📺 Regal 65R75U01 4K Ultra HD 65" Smart LED TV - 23.599 TL
📺 Regal 70R66QA11 4K Ultra HD 70" Android Smart QLED TV - 33.299 TL
🥶 Simfer Sr-2514 Çift Kapılı Buzdolabı - 10.599 TL
🍽️ Hoover HF 3E53EOW-17 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.599 TL
🪜 Merdiven - 749 TL
💦 Sümbül Sulama Kabı - 39,95 TL
🏵️ Kemer Balkon Saksı - 69,95 TL
🚰 Bahçe Hortumu - 299 TL
🪜 Merdiven - 749 TL
💦 Sümbül Sulama Kabı - 39,95 TL
📺 Elektronik ve Beyaz Eşya
📺 Regal 65R75U01 4K Ultra HD 65" Smart LED TV - 23.599 TL
📺 Regal 70R66QA11 4K Ultra HD 70" Android Smart QLED TV - 33.299 TL
🥶 Simfer Sr-2514 Çift Kapılı Buzdolabı - 10.599 TL
🍽️ Hoover HF 3E53EOW-17 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.599 TL
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