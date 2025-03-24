26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu: Bayram ve bahar indirimi bir arada

Bu haftaki indirimlerde ayrıca televizyon, buzdolabı gibi elektronik ürünler de uygun fiyatlarla satışa sunulacak. 26 Mart Çarşamba günü başlayıp 1 Nisan tarihine kadar devam edecek fırsatlar, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor.