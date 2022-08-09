2.500 TL maaşa 7.500 TL promosyon! Bankaların yarışı emekliye yaradı! Kesenin ağzı açıldı! Duyanın dudağı uçukluyor! Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB...
2022 emekli promosyonları hakkında araştırmalar hızlandı. Bankalar tarafından maaşını taşıyan emeklilere sunulan promosyon miktarları giderek artıyor. Müşteri kapma yarışına giren bankaların bu telaşı ise emeklilere oldukça yaradı. Tüm bankaların promosyon miktarlarını ve kampanyalarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise arama motorlarına yöneldi. Sizler için emekli promosyonu teklifi veren tüm bankaları derledik. İşte 2022 yılı emekli promosyon miktarları ve konu hakkında detaylar...
Emekli promosyonunda soın noktaya gelindi. Müşteri kazanmak isteyen bankaların yarışı ise emekliye yaradı. Maaş bankasını seçmek isteyen emekliler bankalar tarafından yapılan promosyon tekliflerini iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 emekli promosyonları yer alıyor. Bankalar tarafından sunulan kampanyaları ve promosyon miktarlarını sizler için derledik. İşte konu hakkında merak edilenler...
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 7 bin 500 TL'ye varan emekli promosyonu imkanı sunuyor. Yeni sözleşme rakamlarının güncellenmesiyle ortaya çıkan yaklaşık 2 bin liralık fark da bankaların bildirimine göre hesaplara yatırılacak.
DENİZBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.
AKBANK'TAN 7 BİN 500 TL PROMOSYON ÖDEMESİ!
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosypn ödemesi yapılıyor.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyon alabilecek. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanılabilecek.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.