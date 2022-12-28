2500 TL KIŞ YARDIMI! e-Devlet ekranına girenler hemen ulaşıyor! Sosyal yardım almak isteyenler başvuru ve sorgulama yapıyor!

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz yardımı için başvurular e-Devlet'ten yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.