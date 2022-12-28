2500 TL KIŞ YARDIMI! e-Devlet ekranına girenler hemen ulaşıyor! Sosyal yardım almak isteyenler başvuru ve sorgulama yapıyor!
En az 900, en fazla 2500 TL olacak şekilde doğalgaz yardımı yapılıyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde ödemeler kasım ayında başlamıştı. Başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, ''336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi. Peki Aralık - Ocak ayı Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru nereye yapılır? İşte detaylar...
İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğalgaz yardım desteğinden faydalanmak isteyenler başvuru ve sorgulama ekranını araştırıyor.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz yardımı için başvurular e-Devlet'ten yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.
"Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." dedi.