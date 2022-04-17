RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2500, 2800, 2900, 3100 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur'lular! 8 milyona zam, ikramiye, ek iyileştirme geliyor! En az 4.432 lira maaş...

2500, 2800, 2900, 3100 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur'lular! 8 milyona zam, ikramiye, ek iyileştirme geliyor! En az 4.432 lira maaş...

Milyonlarca emekli Temmuz ayı zammını bekliyor. Yılın ikinci zammında oran 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı.Temmuz, emekliler için kazanç ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenmiş olacak. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti. Peki, Temmuz zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

17.04.2022 19:24 - Son Güncelleme: 17.04.2022 19:24
2500, 2800, 2900, 3100 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur’lular! Zam, ikramiye, ek iyileştirme kapıda! Temmuz’da en az 4.432 lira maaş verilecek!

Milyonlarca emekli Temmuz maaşını merakla bekliyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam meydana getirilen SSK, BAĞKUR'lu emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici müessir oluyor. TÜİK tarafınca Mart enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaş zammı hesaplamaları da ortaya çıkmaya başladı. İşte dört gözle beklenen detaylar...

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2500, 2800, 2900, 3100 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur’lular! Zam, ikramiye, ek iyileştirme kapıda! Temmuz’da en az 4.432 lira maaş verilecek!

Bu ay bayram ikramiyesi alacak emeklileri, Temmuz'da da zam ve ikinci ikramiye bekliyor. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

2500, 2800, 2900, 3100 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur’lular! Zam, ikramiye, ek iyileştirme kapıda! Temmuz’da en az 4.432 lira maaş verilecek!

Emekliler için bu yaz hareketli geçecek.

2500, 2800, 2900, 3100 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur’lular! Zam, ikramiye, ek iyileştirme kapıda! Temmuz’da en az 4.432 lira maaş verilecek!

Bu ay Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak olan emeklileri, Temmuz'da ise zam ve Kurban Bayramı ikramiyesi bekliyor.

2500, 2800, 2900, 3100 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur’lular! Zam, ikramiye, ek iyileştirme kapıda! Temmuz’da en az 4.432 lira maaş verilecek!

Ayrıca ek iyileştirme de söz konusu olabilecek.

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