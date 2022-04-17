2500, 2800, 2900, 3100 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur'lular! 8 milyona zam, ikramiye, ek iyileştirme geliyor! En az 4.432 lira maaş...

Milyonlarca emekli Temmuz maaşını merakla bekliyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam meydana getirilen SSK, BAĞKUR'lu emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici müessir oluyor. TÜİK tarafınca Mart enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaş zammı hesaplamaları da ortaya çıkmaya başladı. İşte dört gözle beklenen detaylar...