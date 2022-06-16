250 bin TL’lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu! Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor!

Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve geliştirdiği projelerin yanında sunduğu ödeme hizmetleri ile de dikkat çeken Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde iki farklı başlık altında toplu ödeme hizmeti sunacağını açıkladı. Kamu kurumu, ilgili hizmetlerine ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplu ödeme hizmetlerini içeren haberin devamı