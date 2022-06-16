250 bin TL'lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu! Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu, iki farklı başlık altında toplu ödeme hizmeti sunacağını açıklayarak ilgili ödemelere ilişkin ayrıntıları paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre emekli olma hakkına erişebilmek için belirlenmiş olan prim ödemesinin yanında sigortalı olma süresi veya yaş şartını sağlamış olan vatandaşlara, prim ödemelerinin geri iade edilebileceğini belirtti.
Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve geliştirdiği projelerin yanında sunduğu ödeme hizmetleri ile de dikkat çeken Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde iki farklı başlık altında toplu ödeme hizmeti sunacağını açıkladı. Kamu kurumu, ilgili hizmetlerine ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplu ödeme hizmetlerini içeren haberin devamı
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Toplu Prim Ödemesi!
Sosyal Güvenlik Kurumu, belli başlıklar altında belirlemiş olduğu şartları sağlayan tüm vatandaşlara emekli olma hakkı tanımaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre emekli olma hakkına erişebilmek için belirlenmiş olan prim ödemesinin yanında sigortalı olma süresi veya yaş şartını sağlamış olan vatandaşlara, prim ödemelerinin geri iade edilebileceğini belirtti.