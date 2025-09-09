250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ 2025 SON DAKİKA | Evlilik kredisi kaç TL oldu, nasıl alınır, yaş şartı kaç oldu?

EVLİLİK KREDİSİ TUTARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada evlilik kredisi desteğinde önemli bir artışa gidildiğini belirtti. Erdoğan, "Aile ve Gençlik Fonumuz aracılığıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteği artırıyoruz. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, her iki eş de 18–25 yaş arasındaysa kredi miktarını 250 bin TL'ye, diğer durumlarda 200 bin TL'ye çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, çocuk sahibi olan çiftlere de ödeme kolaylığı getiriliyor. Erdoğan, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin, her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteleyebileceğini açıkladı.