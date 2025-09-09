250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ 2025 SON DAKİKA | Evlilik kredisi kaç TL oldu, nasıl alınır, yaş şartı kaç oldu?
250.000 TL evlilik kredisiyle ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası evlilik kredisi tutarının artırıldığını duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere sağlanan faizsiz kredi, 2026 Ocak itibarıyla 250 bin TL'ye çıkıyor. Başvuru şartları yaş sınırı ve ödeme erteleme hakkı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte detaylar…
