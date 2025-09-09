PODCAST CANLI YAYIN

250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ 2025 SON DAKİKA | Evlilik kredisi kaç TL oldu, nasıl alınır, yaş şartı kaç oldu?

250.000 TL evlilik kredisiyle ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası evlilik kredisi tutarının artırıldığını duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere sağlanan faizsiz kredi, 2026 Ocak itibarıyla 250 bin TL'ye çıkıyor. Başvuru şartları yaş sınırı ve ödeme erteleme hakkı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında genç çiftlere yönelik evlilik kredisi tutarının artırıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi 2026 Ocak itibarıyla 250 bin TL'ye yükseliyor. Erdoğan krediye başvuru yapacak çiftler için yaş sınırının ve başvuru şartlarının netleştiğini belirtti. Ayrıca ödemelerde esneklik sağlanacağını, ihtiyaç halinde taksitlerin ertelenebileceğini ifade etti. Gençlerin aile kurma sürecini desteklemek amacıyla hayata geçirilen bu kredi, devletin sunduğu önemli finansal imkanlar arasında yer alıyor. Krediye başvuracak çiftlerin belirlenen kriterleri sağlaması gerekiyor. Uygulama özellikle çocuk sahibi olmayı planlayan genç aileler için ekonomik rahatlama sağlayacak. Kredi başvurusu ve ödeme detayları, ilgili resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Takvim Logo

EVLİLİK KREDİSİ TUTARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada evlilik kredisi desteğinde önemli bir artışa gidildiğini belirtti. Erdoğan, "Aile ve Gençlik Fonumuz aracılığıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteği artırıyoruz. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, her iki eş de 18–25 yaş arasındaysa kredi miktarını 250 bin TL'ye, diğer durumlarda 200 bin TL'ye çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, çocuk sahibi olan çiftlere de ödeme kolaylığı getiriliyor. Erdoğan, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin, her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteleyebileceğini açıkladı.

Takvim Logo

BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere sağlanan desteklerin detaylarını aktardı. Göktaş, "Fondan daha fazla gencimizin yararlanabilmesi için son 6 ay gelir şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş ayrıca, genç çiftlerin hem evlilik öncesinde hem de evlilik sonrasında Bakanlık tarafından düzenlenen eğitim ve danışmanlık programlarına katılma şartı bulunduğunu hatırlattı.

Takvim Logo

2025–2026 FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyen çiftlerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.

Başvuru tarihi itibarıyla 18–29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak).

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.

Takvim Logo

Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi.

Resmî nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak.

Bakanlığın evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık programlarına katılmayı taahhüt etmek.

Takvim Logo

Nikâh sonrası 2 yıl içinde Bakanlığın evlilik eğitimlerine katılmak.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmamak.

Daha önce projeden yararlanmamış olmak.

Takvim Logo

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Evlilik kredisi başvuruları www.aile.gov.tr adresi üzerinden ve e-Devlet kapısı aracılığıyla alınıyor. Başvuru için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılması yeterli.

Takvim Logo

Başvurular "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" menüsü üzerinden gerçekleştiriliyor. Çiftlerin sisteme yükledikleri bilgiler Bakanlık tarafından incelendikten sonra kredi süreci başlatılıyor.

👉 Başvuru ekranı için: turkiye.gov.tr evlilik kredisi başvurusu

Takvim Logo

EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI

Başvurularda yaş kriteri önemli bir unsur. 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olan gençler evlilik kredisinden faydalanabiliyor. 26–29 yaş grubundaki çiftlere 200 bin TL, 18–25 yaş arasındaki çiftlere ise 250 bin TL kredi desteği veriliyor.

2026'dan itibaren evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor. Başvuru için 18–29 yaş arasında olmak, taşınmaz sahibi olmamak ve gelir sınırını aşmamak şart. Çocuk sahibi olan çiftler ödemelerini 12 ay erteleyebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır