24 aya kadar maaş ödemesi... 1500 TL - 1625 TL devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım!

Peş peşe detaylar geldi. Milyonlar bekliyordu! Sigortalı bir çalışan belli bir süre sigortalı olarak çalışmış ise geride kalan ailesine 4 ayrı destek bırakır. SGK aracılığıyla ödenen bu desteklerden faydalanmak isteyenler için yapılması gerekenler ve başvuruların nereye nasıl yapılması gerektiği ise kurum tarafından ilan edildi. Geri dönük olarak da alınabilen dört ayrı destek için 5 yıl şartı bulunuyor. Yetim kız çocuklarının evlenmeleri halinde devlet tarafından çeyiz destekleri ödenecek. SSK veya Bağ-Kurlu anne veya babasını kaybetmiş olan kız çocukları bir defaya mahsus olmak suretiyle 24 maaş kadar çeyiz yardım desteğinden faydalanabilecek.

21.06.2021 08:13 - Son Güncelleme: 21.06.2021 08:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





