23 TL’ye dayanan benzin fiyatlarına, devlet kurumundan indirimli çözüm 31 Mayıs’a kadar 75 TL daha az ödeyeceksiniz!

24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, iki ülkenin sahip olduğu emtia varlıklarının değer kazanmasına ve dolayısı ile de ilgili emtia varlıklarını kullanan ülkelerde yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Değer kazanan varlıklardan birisi de brent petrol oldu ve varil fiyatı tarihi seviyeyi görerek, savaşın ilk günlerinde 130 dolar seviyesine kadar yükseldi.