23 TL'ye dayanan benzin fiyatlarına, devlet kurumundan indirimli çözüm 31 Mayıs'a kadar 75 TL daha az ödeyeceksiniz!
Son olarak dün gece itibari ile 1 TL 70 kuruş tutarında zamlanan benzin fiyatları, araç sahiplerinin bütçelerinin erimesine sebep oldu. Bu noktada devreye giren kamu kurumu Ziraat Bankası, ay sonuna kadar yapılacak olan akaryakıt harcamalarına ilişkin yeni bir kampanya düzenlediğini kamuoyu ile paylaştı.
24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, iki ülkenin sahip olduğu emtia varlıklarının değer kazanmasına ve dolayısı ile de ilgili emtia varlıklarını kullanan ülkelerde yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Değer kazanan varlıklardan birisi de brent petrol oldu ve varil fiyatı tarihi seviyeyi görerek, savaşın ilk günlerinde 130 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Savaş halinde olan iki ülkenin ılıman bir müzakere sürecini başlatması ile birlikte gerilemeye başlayan ancak hala 100 dolarlık kritik seviyenin üzerinden işlem gören brent petrol, ülkemizde satışa sunulan benzin ve motorinin arka arkaya zamlanmasına sebep oldu.
Akaryakıt sektöründe yaşanan bu olumsuz gelişmeler, yeni gün itibari ile de kendisini gösterdi. Resmî kurumlar tarafından açıklanan ve 17 Mayıs tarihinden itibaren pompaya yansıtılan benzin fiyatlarının, 1 TL 70 kuruş tutarında zamlandığı bildirildi.
Tüm bu gelişmelerden sonra dara düşen araç sahibi müşterilerine yönelik bir destek kampanyası düzenleyen Ziraat Bankası, ay sonuna kadar geçerliliği olan kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.