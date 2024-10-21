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22-25 Ekim 2024 BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? BİM aktüel kataloğu yayımlandı!

BİM her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. 22, 23 ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde satışa sunulacak indirimli ürünler alışveriş tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ev tekstilinden elektronik ürünlere çekme karavandan mutfak gereçlerine kadar birçok farklı kategorideki ürünler raflarda yerini alacak. Üstelik BİM'in bu haftaki kampanyalı ürünlerine online mağaza ve mobil uygulama üzerinden de kolayca ulaşılabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:41 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:42
22-25 Ekim 2024 BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? BİM aktüel kataloğu yayımlandı!

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 22, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde raflarda olacak bu haftanın kataloğu indirimli ürün seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle ev tekstili, elektronik ev aletleri ve outdoor ekipmanları kategorisinde yer alan ürünler hem mağazalarda hem de BİM online satış platformunda kullanıcılarla buluşacak.

22-25 Ekim 2024 BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? BİM aktüel kataloğu yayımlandı!

BİM Aktüel Kataloğu

Güzellik ve Bakım Ürünleri:

Göz çevresi maskesi: 39,50 TL
Yüz bakım kremi: 59 TL
Yüz bakım maskesi: 24,60 TL
Maskara: 79 TL
Göz ve dudak kalemi çeşitleri: 89 TL
Kağıt maske: 18,50 TL

22-25 Ekim 2024 BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? BİM aktüel kataloğu yayımlandı!

Temizlik ve Kağıt Ürünleri:

16'lı 3 katlı kağıt havlu: 145 TL
40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı: 219 TL

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