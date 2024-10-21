22-25 Ekim 2024 BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? BİM aktüel kataloğu yayımlandı!

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 22, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde raflarda olacak bu haftanın kataloğu indirimli ürün seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle ev tekstili, elektronik ev aletleri ve outdoor ekipmanları kategorisinde yer alan ürünler hem mağazalarda hem de BİM online satış platformunda kullanıcılarla buluşacak.