21 Ekim A101 aktüel kataloğu! Anneler babalar yaşadı! Büyük indirim başlıyor: Bebek arabası, motorlu bisiklet, termosifon ve elektronik ürünlerde...

21 Ekim A101 aktüel kataloğu yayınladı. Anneler babalar yaşadı. A101'de büyük indirim başlıyor. Bebek arabası, motorlu bisiklet, termosifon ve elektronik ürünlerde akla hayale gelmeyecek indirimler yapıldı. 12 Ekim'de satışa çıkacak stoklarla sınırlı ürünleri sakın kaçırmayın. Hanımlar ve beyler bu indirimlere bayılacak. A101 21 Ekim ürünleri geldiği gibi bitecek. İşte bu hafta A101 mağazalarına gelecek elektronik ürünler....