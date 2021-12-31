%20,50, %20,25, %20, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına dolar ayarı! Fena arttı en yüksek faiz oranıyla en fazla kazandıran banka....

Denizbank Mevduat Faiz Oranı

Denizbank'ın E – Mevduat Hesabı sayesinde TL mevduatlarında avantajlı oranlar uygulanmaya başladı. Tek tıkla kolayca mevduat hesabı açılmasına da olanak sağlayan banka, %20 faiz oranları ile 32 günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sağlamaya devam ediyor. Banka şubelerine bile gitmeden anında mevduat hesabı açarak vatandaşların en yüksek oranlardan yararlanması sağlanacak.

