%20,50, %20,25, %20, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına dolar ayarı! Fena arttı en yüksek faiz oranıyla en fazla kazandıran banka....
TCMB'nin kur korumalı TL mevduat hesabı ve altın hesaplarının mevduata dönüştürülmesine ilişkin yeni düzenlemesi sonrasında mevduat faiz oranları yükseldi. Yüzde 20,50 seviyelerine kadar çıkan mevduat faiz oranları, 32 günde en yüksek kazancı elde etmek isteyenler için cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Birikimlerini TL vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler en yüksek faiz getirisi veren bankaları araştırmaya başladı. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar.
Bankaların hoş geldin faizi uygulaması kapsamında, TL birikimlerini en yüksek oranda değerlendirmek isteyenler için cazip teklifler sunulmaya başladı. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faiz oranı ise %20,50 ile Alternatif Bank VOV Hesap kapsamında sunuluyor.
Bankaların güncel mevduat faiz oranları:
• Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %20,50
• Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %20,25
• ING Bank e – Turuncu Hesap Faiz Oranı: %20
Denizbank Mevduat Faiz Oranı
Denizbank'ın E – Mevduat Hesabı sayesinde TL mevduatlarında avantajlı oranlar uygulanmaya başladı. Tek tıkla kolayca mevduat hesabı açılmasına da olanak sağlayan banka, %20 faiz oranları ile 32 günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sağlamaya devam ediyor. Banka şubelerine bile gitmeden anında mevduat hesabı açarak vatandaşların en yüksek oranlardan yararlanması sağlanacak.