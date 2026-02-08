2026’da en ucuz altın satan ülkeler belli oldu

📊 2026 YILI DÜNYANIN EN UCUZ ALTIN SATAN İLK 10 ÜLKESİ
GJC ve Goldprice.org verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkelerdeki vergi düzenlemeleri ve ithalat kolaylıkları fiyat tablosunu şu şekilde şekillendirdi:
|Sıra
|Ülke
|Öne Çıkan Özellik
|Ortalama Fiyat (24 Ayar)
|1
|🇦🇪 BAE (Dubai)
|KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyeti
|571,34 AED / Gram
|2
|🇭🇰 Hong Kong
|Satış Vergisi Uygulanmaması
|Piyasa Altı Primler
|3
|🇨🇭 İsviçre
|Güçlü Finans ve Rafineri Ağı
|Düşük Lojistik Maliyet
|4
|🇸🇬 Singapur
|Yatırım Sınıfı Altına Vergi Yok
|Güvenli Depolama Avantajı
|5
|🇹🇷 Türkiye
|Kapalıçarşı Likiditesi ve Rekabet
|6.799,45 TL / Gram
|6
|🇸🇦 Suudi Arabistan
|Bölgesel Düşük Vergi Dilimi
|Orta Doğu Tedarik Zinciri
|7
|🇹🇭 Tayland
|Düşük İşçilik Maliyetleri
|Bölgesel Mücevher Merkezi
|8
|🇺🇸 ABD
|Eyalet Bazlı Vergi Avantajları
|New York Borsa Endeksi
|9
|🇮🇳 Hindistan
|Yüksek İç Talep ve Üretim
|Rupi/Dolar Dengesi
|10
|🇦🇺 Avustralya
|Yerel Madencilik Üretimi
|Yerinde Tedarik Gücü