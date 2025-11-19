2026'da En Çok Kazandıracak Yatırım Belli Oldu

Yen, Altın ve Doları Geride Bıraktı

Anket, yatırımcıların 2026'da en güçlü performansı gösterecek varlık konusunda beklentilerinin tamamen değiştiğini gösteriyor. Yatırımcıların neredeyse üçte biri, yani yüzde 29'u, tercihini Japon Yeni'nden yana kullandı. Bu sonuç, yılın en zayıf para birimlerinden biri olan Yen için büyük bir dönüş sinyali veriyor. Çünkü Japon Yeni, 2025 yılında dolar karşısında sadece %1 değer kazanarak G10 para birimleri arasında en kötü performansı göstermişti. Ancak profesyonel yatırımcılar, bu zayıf seyrin artık sona ereceğini ve Yen'in güvenli liman özelliğini yeniden kazanacağını düşünüyor.