2026'da En Çok Kazandıracak Yatırım Belli Oldu

Küresel finans devi Bank of America (BofA), dünya genelindeki fon yöneticileriyle yaptığı son anketle 2026 yılına dair en çarpıcı yatırım beklentisini ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
Tam 170 fon yöneticisinin katıldığı bu önemli araştırmanın sonuçlarına göre, gelecek yılın en çok kazandıracak yatırım aracı sürpriz bir şekilde Japon Yeni (JPY) oldu.

Yen, Altın ve Doları Geride Bıraktı

Anket, yatırımcıların 2026'da en güçlü performansı gösterecek varlık konusunda beklentilerinin tamamen değiştiğini gösteriyor. Yatırımcıların neredeyse üçte biri, yani yüzde 29'u, tercihini Japon Yeni'nden yana kullandı. Bu sonuç, yılın en zayıf para birimlerinden biri olan Yen için büyük bir dönüş sinyali veriyor. Çünkü Japon Yeni, 2025 yılında dolar karşısında sadece %1 değer kazanarak G10 para birimleri arasında en kötü performansı göstermişti. Ancak profesyonel yatırımcılar, bu zayıf seyrin artık sona ereceğini ve Yen'in güvenli liman özelliğini yeniden kazanacağını düşünüyor.

Listenin Gözde Varlıkları: Altın ve ABD Doları 💰

Listenin zirvesinde Japon Yeni yer alırken, geleneksel güçlü yatırım araçları da hemen arkasında sıralandı:

  • İkinci Sırada Altın: 2025'te jeopolitik riskler ve merkez bankalarının yoğun alımlarıyla rekor kıran altın, 2026 beklentilerinde yatırımcıların ikinci tercihi oldu. Küresel belirsizlikler sürdükçe altının cazibesi devam ediyor.

  • Üçüncü Sırada Dolar: ABD Doları, Trump yönetimiyle ilgili ekonomik belirsizliklere rağmen listede üçüncü sırada yer almayı başardı. Küresel ticaretteki merkezi rolü sayesinde dolar hala önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor.

Fon Yöneticileri Neden Japon Yeni'ne Güveniyor?

Analistler, Japon Yeni'ndeki bu büyük beklenti artışının temel nedenlerini şöyle sıralıyor:

  1. Küresel Riskten Kaçış: Dünya ekonomisindeki büyüme yavaşlaması ve artan riskler, yatırımcıları doğal olarak daha güvenli ve düşük riskli varlıklara yönlendiriyor. Japon Yeni, tam da bu noktada öne çıkıyor.

  2. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Sinyalleri: BOJ'un çok uzun süredir devam eden düşük faiz politikasını değiştirebileceğine dair beklentiler, Yen'i güçlendirecek bir faktör olarak görülüyor.

  3. Düşük Oynaklık: Diğer gelişmiş ülke para birimlerine göre daha az dalgalanma göstermesi, Yen'i risk sevmeyen yatırımcılar için çekici kılıyor.

Listenin Sonunda İngiliz Sterlini Var

Getiri potansiyelinde listenin en alt sırasında İngiliz Sterlini (GBP) yer aldı. Sadece yüzde 3'lük bir getiri beklentisi olan Sterlin için fon yöneticileri, Brexit sonrası belirsizliklerin ve İngiltere ekonomisi üzerindeki baskının devam ettiğini belirtiyor. Bank of America'nın bu anketi, yatırım dünyasının 2026'da riskli hamleler yerine güvenli limanlara yöneleceğine dair güçlü bir işaret olarak yorumlanıyor.

Fotoğraflar: AA