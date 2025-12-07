2025'in en çok kazandıran 5 yatırımı belli oldu

Bu haber içeriği, yalnızca 2025 yılına ait piyasa verilerini analiz etmek ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, kesin bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi risk toleransınıza göre ve yetkili bir finans danışmanına başvurarak almanız önerilir. Bu haberde geçen veriler, geçmiş performansı gösterir ve gelecekteki sonuçların garantisi olarak algılanmamalıdır.