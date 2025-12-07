2025'in en çok kazandıran 5 yatırımı belli oldu

İşte TÜİK'in yıl içindeki raporları ve piyasa gözlemlerine göre (2025 Ekim verilerine kadar olan dönemde) zirveyi zorlayanlar;
|Sıra
|Yatırım Aracı
|Performans Detayları ve Temel Dinamikler
|1
|Külçe Altın
|Yıl genelinde neredeyse her dönemde TÜFE'ye karşı yatırımcısına reel getiri sağladı. Küresel jeopolitik riskler, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının artan altın rezervleri, altını güvenli liman olarak zirveye taşıdı. Özellikle yılın ikinci yarısında sağladığı yüksek yıllık reel getiri ile dikkat çekti.
|2
|Mevduat Faizi
|Sıkılaşan para politikalarıyla yükselen faiz oranları, mevduatı uzun bir aradan sonra cazip hale getirdi. Aylık bazda bazı dönemlerde en yüksek reel getiriyi sağlayarak enflasyon karşısında paranın değerini koruma rolünü üstlendi.
|3
|Gayrimenkul (Genel Değerleme)
|Yüksek enflasyon ortamında "somut varlık" arayışı ve barınma ihtiyacının sürmesi, gayrimenkul fiyatlarını destekledi. Ancak, konut kredisi maliyetlerinin artması ve piyasadaki likidite zorlukları, bazı bölgelerde getiriyi baskıladı.
|4
|Kripto Paralar
|Bitcoin ve Ethereum gibi majör kripto paralar, özellikle yılın ilk yarısında yaşanan büyük rallilerle yüksek nominal kazançlar sağladı. Ancak, yüksek oynaklık ve yıl sonuna doğru gelen sert düşüşler, ortalama reel getiriyi dalgalandırdı.
|5
|Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)
|Faiz artışları ile DİBS'lerin getirileri yükseldi. Bazı aylarda, özellikle mevduat faizine yakın performans sergileyerek düşük riskli yatırım arayanlar için cazip bir alternatif oluşturdu.