2025'in en çok kazandıran 5 yatırımı belli oldu

2025 yılı, küresel ve yerel piyasalarda büyük dalgalanmaların yaşandığı, yatırımcıların karar anlarını sorguladığı bir yıl oldu. Enflasyon baskısı ve sıkılaşan para politikalarının gölgesinde, geleneksel yatırım araçlarından dijital varlıklara kadar geniş bir yelpazedeki performanslar dikkat çekti.

2025, piyasalardaki tüm zorluklara rağmen akıllıca pozisyon alanlar için tam bir kazanç yılı oldu! Altın, istikrarıyla zirveye otururken, dinamik piyasalar olan kripto ve gayrimenkul de yatırımcıların yüzünü güldürdü.

🏆 2025'in En Çok Kazandıran 5 Yatırım Aracı (Reel Getiriye Göre)

Yatırım araçlarının gerçek performansını anlamak için, sadece nominal artışa değil, aynı zamanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgenmiş reel getiriye bakmak hayati önem taşıyor.

İşte TÜİK'in yıl içindeki raporları ve piyasa gözlemlerine göre (2025 Ekim verilerine kadar olan dönemde) zirveyi zorlayanlar;

Sıra Yatırım Aracı Performans Detayları ve Temel Dinamikler
1 Külçe Altın Yıl genelinde neredeyse her dönemde TÜFE'ye karşı yatırımcısına reel getiri sağladı. Küresel jeopolitik riskler, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının artan altın rezervleri, altını güvenli liman olarak zirveye taşıdı. Özellikle yılın ikinci yarısında sağladığı yüksek yıllık reel getiri ile dikkat çekti.
2 Mevduat Faizi Sıkılaşan para politikalarıyla yükselen faiz oranları, mevduatı uzun bir aradan sonra cazip hale getirdi. Aylık bazda bazı dönemlerde en yüksek reel getiriyi sağlayarak enflasyon karşısında paranın değerini koruma rolünü üstlendi.
3 Gayrimenkul (Genel Değerleme) Yüksek enflasyon ortamında "somut varlık" arayışı ve barınma ihtiyacının sürmesi, gayrimenkul fiyatlarını destekledi. Ancak, konut kredisi maliyetlerinin artması ve piyasadaki likidite zorlukları, bazı bölgelerde getiriyi baskıladı.
4 Kripto Paralar Bitcoin ve Ethereum gibi majör kripto paralar, özellikle yılın ilk yarısında yaşanan büyük rallilerle yüksek nominal kazançlar sağladı. Ancak, yüksek oynaklık ve yıl sonuna doğru gelen sert düşüşler, ortalama reel getiriyi dalgalandırdı.
5 Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Faiz artışları ile DİBS'lerin getirileri yükseldi. Bazı aylarda, özellikle mevduat faizine yakın performans sergileyerek düşük riskli yatırım arayanlar için cazip bir alternatif oluşturdu.
Önemli Not: Kripto paralar ve Gayrimenkul için TÜİK tarafından düzenli reel getiri hesaplaması yayınlanmamaktadır; bu sıralama, piyasa gözlemleri ve nominal getiri tahminlerine dayalıdır.

Bu haber içeriği, yalnızca 2025 yılına ait piyasa verilerini analiz etmek ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, kesin bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi risk toleransınıza göre ve yetkili bir finans danışmanına başvurarak almanız önerilir. Bu haberde geçen veriler, geçmiş performansı gösterir ve gelecekteki sonuçların garantisi olarak algılanmamalıdır.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

