PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

2024 İŞKUR TYP nereden ve nasıl sorgulanacak? 2024 İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi!

2024 İŞKUR TYP kura sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş bazı illerde sona ermiş durumda. Ankara, Elazığ, Erzurum, Hatay ve Diyarbakır gibi önemli illerde sonuçlar açıklanarak asil listeler kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sonuçlar henüz belli değil ve binlerce adayın gözü kulağı gelecek açıklamalarda. Toplamda 10 ilde sonuçların açıklanmasıyla birlikte, TYP programına katılmaya hak kazanan adayların isimleri de netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:36 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:34
2024 İŞKUR TYP nereden ve nasıl sorgulanacak? 2024 İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi!

TYP başvuruları için kura sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı. Özellikle Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır gibi illerde sonuçlar ilan edildi. Adaylar İŞKUR tarafından yapılan mülakat ve kura sonuçlarını bulundukları şehirlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden sorgulayabiliyor.

2024 İŞKUR TYP nereden ve nasıl sorgulanacak? 2024 İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi!

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı?

TYP başvurusu yapan adayların İŞKUR tarafından gerçekleştirilen mülakat ve kura sonuçlarına ulaşmak için bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adreslerini kontrol etmeleri gerekiyor. Örneğin Adıyaman'da kura sonuçları Adıyaman İl Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayımlanacak. Adayların güncel sonuçları takip etmeleri ve ilgili duyuruları kontrol etmeleri bu noktada önem taşıyor. Hangi illerde sonuçların açıklandığını öğrenmek için ilgili resmi kaynakları ise düzenli olarak ziyaret etmekte fayda var.

2024 İŞKUR TYP nereden ve nasıl sorgulanacak? 2024 İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi!

TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden kolayca ulaşabilirler.

SON DAKİKA