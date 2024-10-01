2024 İŞKUR TYP nereden ve nasıl sorgulanacak? 2024 İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi!

TYP başvuruları için kura sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı. Özellikle Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır gibi illerde sonuçlar ilan edildi. Adaylar İŞKUR tarafından yapılan mülakat ve kura sonuçlarını bulundukları şehirlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden sorgulayabiliyor.

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı?

TYP başvurusu yapan adayların İŞKUR tarafından gerçekleştirilen mülakat ve kura sonuçlarına ulaşmak için bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adreslerini kontrol etmeleri gerekiyor. Örneğin Adıyaman'da kura sonuçları Adıyaman İl Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayımlanacak. Adayların güncel sonuçları takip etmeleri ve ilgili duyuruları kontrol etmeleri bu noktada önem taşıyor. Hangi illerde sonuçların açıklandığını öğrenmek için ilgili resmi kaynakları ise düzenli olarak ziyaret etmekte fayda var.