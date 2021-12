2022 işçinin en kazançlı yılı olacak! Her çalışanın hesabına 323 TL ilave katkı payı müjdesi! Önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacak! Paralar hesaba aktarılacak. Her çalışanın hesabına 2022 yılında 323 lira katkı sağlanıyor. Gelir vergisi kesintisi olmayacağı için de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması önümüzdeki yıldan itibaren sona erecek. Gelir ve damga vergisinden vazgeçilmesi her çalışana 323 lira vergi avantajı sağlayacak. Öte yandan asgari ücretin üzerinde ücret alanlar için vergi devam ederken AGİ de ödenecek. İşte tüm detaylar...