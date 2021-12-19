2022 işçinin en kazançlı yılı olacak! Her çalışanın hesabına 323 TL ilave katkı payı müjdesi! Önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacak!
2022 asgari ücret zammı sonrası milyonlarca çalışanı kapsayan yeni detaylar gelmeye devam ediliyor. Bilindiği üzere 2022'de işçinin eline geçen net asgari ücret 4 bin 253 lira olacak. 50.54 oranında yapılan asgari ücret zammı ile 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretli çalışan bir işçinin günlük ücreti 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları da vergi dışı kapsamında bırakıldı. Gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı için de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması önümüzdeki yıldan itibaren sona ermiş olacak. Gelir ve damga vergisinden vazgeçilmesi her çalışana 323 lira vergi avantajı sağlamış olacak. Ancak asgari ücretin üzerinde ücret alanlar için vergi devam ederken AGİ de ödenecek. İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde...
2022 işçinin en kazançlı yılı olacak! Her çalışanın hesabına 323 TL ilave katkı payı müjdesi! Önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacak! Paralar hesaba aktarılacak. Her çalışanın hesabına 2022 yılında 323 lira katkı sağlanıyor. Gelir vergisi kesintisi olmayacağı için de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması önümüzdeki yıldan itibaren sona erecek. Gelir ve damga vergisinden vazgeçilmesi her çalışana 323 lira vergi avantajı sağlayacak. Öte yandan asgari ücretin üzerinde ücret alanlar için vergi devam ederken AGİ de ödenecek. İşte tüm detaylar...
Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması tüm bordrolu çalışanların yüzünü güldürdü. Gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek. Her çalışan 323 lira vergi avantajı sağlayacak. Brüt asgari ücret bu tutarda azalacağı için de işverenin de maliyeti 448 lira düşecek. Milyonları ilgilendiren önemli başlıklar şöyle:
Brüt 5004 liraya kadar olan asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi kesilmeyeceği için evli, bekâr, çocuklu, çocuksuz herkes için AGİ de sona eriyor. Asgari ücretin üzerindeki gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı da vergilendirilmeyecek. Bugün itibarıyla 8 bin lira brüt maaşı olan için gelir vergisi 3 bin lira üzerinden hesaplanacak
Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla yıllık yüzde 15 gelir vergisi 60 bin 48 lira üstü kazancı olanlardan alınacak. Örneğin, 10 bin lira brüt kazanan çalışanın 120 bin liralık gelirinin 60 bin 48 lirası vergiden istisna tutulacak.