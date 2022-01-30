2022 asgari ücrette AGİ hesabı! Evli, 1,2,3 çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! AGİ kimler için kalktı?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 zamlı asgari ücret maaşları bu hafta hesaplara geçiyor. Asgari ücret bu sene için 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Ocak ayında başlayan vergisiz asgeri ücret tüm maaş skalasını değiştirdi. Maaşı asgeri ücret olan da asgeri ücretten daha yüksek alan da artık vergi ödemeyecek, istisnalardan yararlanacak. Bu noktada çalışanlar özellikle AGİ dağılımı hakkında detayları merak ediyor. Peki, hesaplar nasıl yapılacak? Asgari Geçim İndirimi AGİ kalktı mı? Vergi dilimi arttığında net maaş düşecek mi? AGİ'nin yerine destek var mı? Emekli çalışanların maaşı nasıl hesaplanacak? İşte tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde...
30.01.2022 12:35
- Son Güncelleme: 30.01.2022 12:35
Başkan Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 4.253 TL olduğunu duyurmuştu. Aynı zamanda asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kalktığı da açıklanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından hangi çalışanın ne kadar AGİ alacağı kafalarda soru işareti olarak kaldı. Peki, Asgari Geçim İndirimi AGİ kalktı mı? Bekar, 1, 2, 3 çocuklu işçi kaç para alacak? Vergi dilimi arttığında net maaş düşecek mi? AGİ'nin yerine destek var mı? İşte tüm soruların yanıtı haberimizde...