2022 asgari ücrette AGİ hesabı! Evli, 1,2,3 çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! AGİ kimler için kalktı?

Başkan Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 4.253 TL olduğunu duyurmuştu. Aynı zamanda asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kalktığı da açıklanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından hangi çalışanın ne kadar AGİ alacağı kafalarda soru işareti olarak kaldı. Peki, Asgari Geçim İndirimi AGİ kalktı mı? Bekar, 1, 2, 3 çocuklu işçi kaç para alacak? Vergi dilimi arttığında net maaş düşecek mi? AGİ'nin yerine destek var mı? İşte tüm soruların yanıtı haberimizde...