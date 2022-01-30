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Haberler Ekonomi 2022 asgari ücrette AGİ hesabı! Evli, 1,2,3 çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! AGİ kimler için kalktı?

2022 asgari ücrette AGİ hesabı! Evli, 1,2,3 çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! AGİ kimler için kalktı?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 zamlı asgari ücret maaşları bu hafta hesaplara geçiyor. Asgari ücret bu sene için 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Ocak ayında başlayan vergisiz asgeri ücret tüm maaş skalasını değiştirdi. Maaşı asgeri ücret olan da asgeri ücretten daha yüksek alan da artık vergi ödemeyecek, istisnalardan yararlanacak. Bu noktada çalışanlar özellikle AGİ dağılımı hakkında detayları merak ediyor. Peki, hesaplar nasıl yapılacak? Asgari Geçim İndirimi AGİ kalktı mı? Vergi dilimi arttığında net maaş düşecek mi? AGİ'nin yerine destek var mı? Emekli çalışanların maaşı nasıl hesaplanacak? İşte tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde...

30.01.2022 12:35 - Son Güncelleme: 30.01.2022 12:35
2022 asgari ücrette AGİ hesabı! Evli, çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! AGİ kimler için kalktı?

Başkan Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 4.253 TL olduğunu duyurmuştu. Aynı zamanda asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kalktığı da açıklanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından hangi çalışanın ne kadar AGİ alacağı kafalarda soru işareti olarak kaldı. Peki, Asgari Geçim İndirimi AGİ kalktı mı? Bekar, 1, 2, 3 çocuklu işçi kaç para alacak? Vergi dilimi arttığında net maaş düşecek mi? AGİ'nin yerine destek var mı? İşte tüm soruların yanıtı haberimizde...

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2022 asgari ücrette AGİ hesabı! Evli, çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! AGİ kimler için kalktı?

Ocak'ta başlayan vergisiz asgari ücret tüm maaş hesaplarını değiştirdi. Maaşı asgari ücret olan da daha yüksek alan da vergi ödemeyecek, istisnasından yararlanacak. Peki hesaplar nasıl yapılacak? Asgari Geçim İndirimi uygulanacak mı? Vergi dilimi artınca ne olacak?

2022 asgari ücrette AGİ hesabı! Evli, çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! AGİ kimler için kalktı?

Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor.

2022 asgari ücrette AGİ hesabı! Evli, çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! AGİ kimler için kalktı?

5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak.

2022 asgari ücrette AGİ hesabı! Evli, çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! AGİ kimler için kalktı?

Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak.

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