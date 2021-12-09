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Haberler Ekonomi 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? Asgari ücret zammı son dakika: Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022

2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? Asgari ücret zammı son dakika: Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022

Asgari ücrette 2022 zam oranı için geri sayım yapılıyordu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantıda 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret konusunda mutabakat sağlanmazken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Peki, 2022 yılı kim ne kadar maaş alacak? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? İşte zamlı asgari geçim ücretleri tablosu!

09.12.2021 10:14 - Son Güncelleme: 09.12.2021 11:53
2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? Asgari ücret zammı son dakika: Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022

AGİ yani asgari geçim indirimi, çalışanın kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni evli ve ya bekar olmasına göre ve sahip olduğu çocuk sayısına göre değişir. Asgari ücret indirimini işveren değil devlet verir. Ancak işverenin vergisinden düşürülür. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Peki, 2022 yılı kim ne kadar maaş alacak? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022!

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2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? Asgari ücret zammı son dakika: Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL MİDİR?

AGİ hesaplama tablosunda işçinin evli, çocuklu ve bekar olmasına göre alınan ücrette de farklılık görülüyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmez. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda verilir, içinde yer alan AGİ tutarı da asgari ücrete dahil olur.

Asgari ücret 3. toplantısı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında üçüncü tur görüşmeleri Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.

2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? Asgari ücret zammı son dakika: Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022

CANLI YAYINDA KULİS BİLGİSİNİ AKTARDI
Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı.

2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? Asgari ücret zammı son dakika: Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022

Asgari ücretin zammı için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapıldı. Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü gerçekleşti. 3. toplantı 9 Aralık Perşembe günü yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? Asgari ücret zammı son dakika: Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

AGİ ve Asgari ücret 2022 zam oranları için komisyon toplantısı devam ediyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklandıktan sonra haberimizdeki yerini alacaktır.

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