2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? Asgari ücret zammı son dakika: Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL MİDİR?

AGİ hesaplama tablosunda işçinin evli, çocuklu ve bekar olmasına göre alınan ücrette de farklılık görülüyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmez. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda verilir, içinde yer alan AGİ tutarı da asgari ücrete dahil olur.

Asgari ücret 3. toplantısı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında üçüncü tur görüşmeleri Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.