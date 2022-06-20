2022, 2003, 2004, 2008’den sonra işe girenler! EYT çıkmadan emeklilik yaşını 1095 gün düşürün! Yıllarca beklemeden 48,49,50,52 yaşında erken emeklilik!

Çalışanlar emeklilik hayali ile iş hayatına devam eder iken erken emeklilik amacıyla aranılan formül açıklandı. Erken emekli olmak ve daha yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Emeklilik ardından maaşları düşük olsa da, çoğu vatandaş emekli olabilmek amacıyla gün saymaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise değişik yollardan erken emekli olabilmek amacıyla de yollar aramaktadır. Bu amaçla erken emeklilik şartları merak edilmekte. Peki, erken emekli nasıl olunur? İşte merak edilenler!