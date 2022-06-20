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Haberler Ekonomi 2022, 2003, 2004, 2008'den sonra işe girenler! EYT çıkmadan emeklilik yaşını 1095 gün düşürün! Yıllarca beklemeden 48,49,50,52 yaşında erken emeklilik!

2022, 2003, 2004, 2008'den sonra işe girenler! EYT çıkmadan emeklilik yaşını 1095 gün düşürün! Yıllarca beklemeden 48,49,50,52 yaşında erken emeklilik!

Erken emeklilik her kesimin en büyük hayali haline gelmiş durumda. Erken emekli olmanın basit yolları amacıyla yeni formül açıklandı. Emekli maaşını arttırmak ve erken emekli olmak isteyenler amacıyla son dakika haberi geldi. 8 sene erken emeklilik kimleri kapsıyor? Emekli olduktan sonra daha yüksek maaş alarak rahat bir yaşam sürmek isteyen kişiler bunun formülünü ararken emekli maaşı hesaplama işlemi 2000 öncesi, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ile 2008 sonrası olmak üzere 3 farklı tarih üzerinden yapılıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte hesabı haberimizde...

takvim.com.tr
20.06.2022 18:45 - Son Güncelleme: 20.06.2022 18:45
2022, 2003, 2004, 2008’den sonra işe girenler! EYT çıkmadan emeklilik yaşını 1095 gün düşürün! Yıllarca beklemeden 48,49,50,52 yaşında erken emeklilik!

Çalışanlar emeklilik hayali ile iş hayatına devam eder iken erken emeklilik amacıyla aranılan formül açıklandı. Erken emekli olmak ve daha yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Emeklilik ardından maaşları düşük olsa da, çoğu vatandaş emekli olabilmek amacıyla gün saymaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise değişik yollardan erken emekli olabilmek amacıyla de yollar aramaktadır. Bu amaçla erken emeklilik şartları merak edilmekte. Peki, erken emekli nasıl olunur? İşte merak edilenler!

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2022, 2003, 2004, 2008’den sonra işe girenler! EYT çıkmadan emeklilik yaşını 1095 gün düşürün! Yıllarca beklemeden 48,49,50,52 yaşında erken emeklilik!

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 2008 yılından itibaren kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı sağlandı.

2022, 2003, 2004, 2008’den sonra işe girenler! EYT çıkmadan emeklilik yaşını 1095 gün düşürün! Yıllarca beklemeden 48,49,50,52 yaşında erken emeklilik!

İlk başta 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışan kadınlara 2 çocuk için tanınan doğum borçlanması hakkının kapsamı daha sonra genişletildi. 4/1-c (Emekli Sandığı) statüsünde çalışan kadınlar da kapsama alındı ve doğum borçlanması yapılabilecek çocuk sayısı 3'e çıkartıldı.

2022, 2003, 2004, 2008’den sonra işe girenler! EYT çıkmadan emeklilik yaşını 1095 gün düşürün! Yıllarca beklemeden 48,49,50,52 yaşında erken emeklilik!

Mevcut kanuna göre, doğum borçlanması, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuğun yaşaması koşulu ile doğumdan sonra boşta geçen sürelerin iki yıla kadar kısmı için yapılabiliyor.

2022, 2003, 2004, 2008’den sonra işe girenler! EYT çıkmadan emeklilik yaşını 1095 gün düşürün! Yıllarca beklemeden 48,49,50,52 yaşında erken emeklilik!

Boşta geçen süreden kasıt, kadın sigortalının doğum izni, ücretsiz izin veya çalışmayı bırakma gibi sebepler ile doğum sonrası herhangi bir işte çalışmaması, sigorta primlerinin ödenmemesidir.

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