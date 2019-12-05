2020 Ocak memur ve memur emeklisi zam oranları ne kadar olacak? İşte 2020 memur ve memur emeklisi zamlı maaşları
Ocak ayına sayılı günler kala milyonlarca memur ve memur emeklisi 2020 Ocak zammı için geri sayıma başladı. TÜİK tarafından geçtiğimiz gün açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ile birlikte zam oranında şimdiden yüzde 0,71'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeden kaynaklı olan yüzde 4 zam oranı ile birlikte enflasyon farkı da orana eklenerek zam miktarı belirlenecek. Böylece 2020 Ocak zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşının 2 bin 640 liraya çıkması bekleniyor. İşte zam oranları ile ilgili detaylar...
Memur emeklileri ve görevdeki memurların gözü kulağı 2020 maaş zammında. 3.2 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisinin merak ettiği ise enflasyon farkından oluşacak zam alıp, alamayacakları.
Açıklanan kasım ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesin gibi. Sadece memur ve emeklileri için değil açıklanan enflasyon ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammı da netleşmeye başladı.
Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor.
Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ile sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplu sözleşmesi ise bu yıl yapıldı.
Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2020'nin ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 4 zamlı alacak. Böylece 2020 yılı toplam zam oranı toplu sözleşmeye göre yüzde 8 olacak.
Yine toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı temmuz-aralık, 6 aylık enflasyonun, yüzde 5'i aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı; TÜFE'de enflasyon yüzde 5.71 oldu. Buna göre de memur ve emeklileri için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Enflasyon oranı yüzde 5'i aştığı için de fark, yüzde 0.71 oldu.
Eğer bu yılın ocak-aralık döneminde de enflasyon aynı düzeyde seyrederse 2020'nin ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklenince memur ve emeklileri gelecek yılın başında maaşlarını toplam yüzde 4.71 zamlı alacak.