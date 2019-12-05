2020 Ocak memur ve memur emeklisi zam oranları ne kadar olacak? İşte 2020 memur ve memur emeklisi zamlı maaşları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı; TÜFE'de enflasyon yüzde 5.71 oldu. Buna göre de memur ve emeklileri için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Enflasyon oranı yüzde 5'i aştığı için de fark, yüzde 0.71 oldu.





Eğer bu yılın ocak-aralık döneminde de enflasyon aynı düzeyde seyrederse 2020'nin ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklenince memur ve emeklileri gelecek yılın başında maaşlarını toplam yüzde 4.71 zamlı alacak.