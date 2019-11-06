2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir yer de listede

Flightsfrom iş anlamında 2019'un en iyi havalimanlarını açıkladı. Havacılık sektörünün merakla beklediği listeye Türkiye'den bir havalimanı da girdi. Peki dünyanın en iyi havalimanları hangi ülkelerde? Türkiye'den dünyanın en iyi havalimanları arasına giren havalimanı hangisi? Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte Flightsfrom'un 2019'un en iyi havalimanları listesi...

06.11.2019 08:09 - Son Güncelleme: 06.11.2019 08:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





