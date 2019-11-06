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2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir yer de listede

Flightsfrom iş anlamında 2019'un en iyi havalimanlarını açıkladı. Havacılık sektörünün merakla beklediği listeye Türkiye'den bir havalimanı da girdi. Peki dünyanın en iyi havalimanları hangi ülkelerde? Türkiye'den dünyanın en iyi havalimanları arasına giren havalimanı hangisi? Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte Flightsfrom'un 2019'un en iyi havalimanları listesi...

06.11.2019 08:09 - Son Güncelleme: 06.11.2019 08:09
2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir yer de listede

30- Shenzhen Uluslararası Havaalanı(SZX)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 428

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir yer de listede

29- Xianyang Uluslararası Havaalanı (XIY)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 434

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir yer de listede

28- Münih Franz Josef Strauss Havalimanı(MUC)

Ülke: Almanya

Günlük uçuş sayısı: 437

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir yer de listede

27- Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKG)

Ülke: Hong Kong

Günlük uçuş sayısı: 451

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den bir yer de listede

26- Mexico City Uluslararası Havaalanı (MEX)

Ülke: Meksika

Günlük uçuş sayısı: 454

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