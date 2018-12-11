2000 sonrası emekliye intibakta son dakika gelişmesi! Emekliye intibak yasası çıkıyor mu?
Emekli olan milyonlarca kişi yıllardır intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Özellikle 2000 sonrası emekli olanlar aylık bağlanma oranlarının eşitlenmesi için intibak yasasından gelecek müjdeyi bekliyor. Meclis'e intibak yasası ile ilgili 7 maddeden oluşan bir teklif sunuldu. Ayrıca AİHM'den de intibak yasası ile ilgili yapılan başvuruya yanıt geldi. Emekliler bu gelişmeler üzerine yeniden heyecanlanırken intibak yasası çıkıyor mu? 2000'den sonraki emeklilere intibak düzenlemesi geliyor mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte emekliye intibak yasası ile ilgili son gelişmeler...
Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. AYM, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi. Mahkeme, "Anayasanın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" kararıyla intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından gözler Meclis'e çevrildi.
Duman teklif içinde, maaşlar arasındaki makas aralığının daraltılmasına yönelik düzenleme önerilerinin de olduğunu söyledi. Duman,"Bilhassa asgari ücret düzeyinde çalışanların günümüz itibariyle emekliye ayrıldıklarında 1999 yılı öncesine kıyasla, aylıklarında yüzde 40'a yakın bir kayıp oluşmasının önlenmesi ve fazladan çalışmalar sebebiyle emekli maaşlarının yükselmesi gerektiği halde düşmesine yol açan yasa maddelerinin kaldırılması isteniyor" dedi.