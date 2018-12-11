2000 sonrası emekliye intibakta son dakika gelişmesi! Emekliye intibak yasası çıkıyor mu?

Emekli olan milyonlarca kişi yıllardır intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Özellikle 2000 sonrası emekli olanlar aylık bağlanma oranlarının eşitlenmesi için intibak yasasından gelecek müjdeyi bekliyor. Meclis'e intibak yasası ile ilgili 7 maddeden oluşan bir teklif sunuldu. Ayrıca AİHM'den de intibak yasası ile ilgili yapılan başvuruya yanıt geldi. Emekliler bu gelişmeler üzerine yeniden heyecanlanırken intibak yasası çıkıyor mu? 2000'den sonraki emeklilere intibak düzenlemesi geliyor mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte emekliye intibak yasası ile ilgili son gelişmeler...

11 Aralık 2018 Salı, 11:47:10 Güncelleme: 11:55:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





