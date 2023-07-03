2000-2011 s. sigortalıya kademeli emeklilik müjdesi! 2. EYT torbası 45-46-48-50-52-55 yaşındakilere vurdu! 5000 prim değil 4.500 prim yeterli! Staj Çıraklık, Bağkur affı...

Son zamanlarda yapılan EYT düzenlemesi, emeklilik reformuyla ilgili çalışmaların yapılıp yapılmayacağına dair merakları gündeme getirdi. Milyonlarca çalışanın gündeminde olan bu konu, kademeli emeklilik sisteminin geleceğiyle ilgili beklentileri artırdı. Yeni sistemde, prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler göz önünde bulundurularak emeklilik yaşının düşmesi hedefleniyor. Henüz detayları netleşmese de, hükümetin emeklilik reformuyla ilgili adımlar atacağı konuşuluyor. Bu reform, çalışanların emeklilik sürecini kolaylaştırmayı ve daha erken emekli olabilmelerini sağlamayı amaçlayacak. İşte detaylar...