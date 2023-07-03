2000-2011 s. sigortalıya kademeli emeklilik müjdesi! 2. EYT torbası 45-46-48-50-52-55 yaşındakilere vurdu! 5000 prim değil 4.500 prim yeterli! Staj Çıraklık, Bağkur affı...
EYT düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından yeni emeklilik reformu için 2. torba yasa bekleniyor. Bu çalışmaların arasında en merak edilen konulardan biri de kademeli emeklilik oldu. Hükümetin atacağı adımlar milyonlarca çalışanın gündemine gelirken, kademeli emeklilik sisteminin geleceği yönündeki beklentiler de güçlendi. Bu sistemde prim ödeme süresi, sigorta yılı, emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik yaşının kademeli olarak düşmesi bekleniyor. İşte yeni sisteme dair merak edilenler...
03.07.2023 07:22 - Son Güncelleme: 03.07.2023 07:22
Son zamanlarda yapılan EYT düzenlemesi, emeklilik reformuyla ilgili çalışmaların yapılıp yapılmayacağına dair merakları gündeme getirdi. Milyonlarca çalışanın gündeminde olan bu konu, kademeli emeklilik sisteminin geleceğiyle ilgili beklentileri artırdı. Yeni sistemde, prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler göz önünde bulundurularak emeklilik yaşının düşmesi hedefleniyor. Henüz detayları netleşmese de, hükümetin emeklilik reformuyla ilgili adımlar atacağı konuşuluyor. Bu reform, çalışanların emeklilik sürecini kolaylaştırmayı ve daha erken emekli olabilmelerini sağlamayı amaçlayacak. İşte detaylar...