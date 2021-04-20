200 bin TL'de 40 bin TL indirim! Ev almak isteyenlere müjde! Yüzde 20 daha az ödeyeceksiniz!
Ev almak isteyen vatandaşlar için TOKİ'den kampanyalar gelmeye devam ediyor. Ödeme yapmayı sürdüren vatandaşlara devlet tarafından müjdeli bir haber geldi. Katılımcılara sağlanan indirimlerle kredi ödemesi yapan vatandaşlar yüzde 20'ye varan indirim alabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına kolaylık sağlıyor.
20.04.2021 11:32
- Son Güncelleme: 20.04.2021 11:32
TOKİ'den yapılan duyuruyla ev almak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlanıyor. Önceki yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen alıcılara büyük indirim sağlanacak. Yüzde 20 indirim kampanyası 200 bin TL'de 40 bin TL'ye denk gelecek. Peki indirimden faydalanmanın koşulları nelerdir?
Önceki yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen alıcılara yüzde 20 indirim yapılacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da indirimden yararlanabilecek.