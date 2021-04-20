200 bin TL'de 40 bin TL indirim! Ev almak isteyenlere müjde! Yüzde 20 daha az ödeyeceksiniz!

TOKİ'den yapılan duyuruyla ev almak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlanıyor. Önceki yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen alıcılara büyük indirim sağlanacak. Yüzde 20 indirim kampanyası 200 bin TL'de 40 bin TL'ye denk gelecek. Peki indirimden faydalanmanın koşulları nelerdir?