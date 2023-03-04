2. veri tamam kaldı geriye 4! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı... Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor!

Ocak ayında zamlı maaşları belli olan milyonlarca memur şimdi büyük bir merakla Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarına odaklandı. Bilindiği üzere 2023 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan yılın ilk aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Bu kapsamda Şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla geriye dört veri kalacak. Şimdi gözler son veri ve hesaplamalara çevrildi.