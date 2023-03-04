2. veri tamam kaldı geriye 4! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı... Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor!
2. veri tamam kaldı geriye 4! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı ve Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor. İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı merak konusu oldu. Bilindiği üzere memur maaşlarına yapılacak zam oranları, yılda iki defa altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda enflasyon verileri son derece belirleyici oluyor.
Ocak ayında zamlı maaşları belli olan milyonlarca memur şimdi büyük bir merakla Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarına odaklandı. Bilindiği üzere 2023 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan yılın ilk aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Bu kapsamda Şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla geriye dört veri kalacak. Şimdi gözler son veri ve hesaplamalara çevrildi.
GERİYE DÖRT VERİLDİ
Ocak ayında zam oranları yüzde 30'a yükseltilen, ek göstergeleri yenilenen memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. TÜİK'in açıkladığı verilere göre şimdiden fark oluştu. Temmuz zammı yüzde 7.96'ya ulaştı. Geriye 4 veri kaldı.
Yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 2023 yılına başlayan memurlar ve emekliler, gözünü şimdi de Temmuz ayına çevirdi.
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek.
Memurların ve emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti.