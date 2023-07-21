2. torba yasa için 4 madde imzalanıyor! 2 dev reform için Meclis tarihi netleşti! Taşerona kadro, yaş indirimi, SSK-Bağkur prim eşitliliği, evlilik kredisi...
Türkiye yeni emeklilik sistemi ile önemli değişikliklere hazırlanıyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek iki dev reform ile emeklilik sistemimizde önemli düzenlemelere gidilecek. Planlanan yenilikler, prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili olacak ve bu yenilikler hayatımıza torba yasa ile girmiş olacak. Özellikle işçi ve memur kesimini yakından ilgilendiren bu reformlar, emeklilik sürecinin daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlıyor. Peki, 2. torba yasada hangi maddeler yer alacak? Taşerona kadro, yaş indirimi, SSK-Bağkur prim eşitliliği, evlilik kredisi bu torba yasada mı yer alacak? İşte detaylar...
Çalışma hayatında son dönemde hareketli anlar yaşanıyor. Asgari ücretle başlayan maraton emekli memur zammıyla devam etti. Hem emeklinin hem de memurun yeni maaş zammı belli oldu. Meclis'ten bir torba yasa geçti. Şimdi gözler 2. torba yasaya çevrildi. Peki, 2. torba yasada neler yer alacak? İşte detaylar...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 2. torba yasaya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte açıklamalarından öne çıkanlar;
Meclis açıldıktan sonra yeni maraton başlayacak. Önümüzdeki dönemde hem emeklilik reformları hem de Aile Gençlik Bankası gibi bir yenilik hayatımıza girecek. Özellikle evlendirme yardımı gibi sosyal yardımların kaynağını oluşturacak.
Torba yasada olmasını beklediğimiz ilk konulardan birisi Bağkurlularla ilgili primlerin 7200 güne düşürülmesi noktasında olacak. Burada emeklilik reformunun ilk ayağı gerçekleşecek.
Kapsam geniş tutulursa 8 Eylül 99 öncesi ve sonrasını kapsarsa bu noktada EYT'li Bağkurlular da erken emeklilik hakkına kavuşmuş olacak.
2. emeklilik reformu ise ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalarıyla ilgili olacak. Burada ödenecek primlerin 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Dolayısıyla bu reform sonrası ev kadınlarının emeklilik ve sosyal güvence hakkı da olacak.
Diğer yandan ev kadınlarının çocuk sayısına göre emeklilik yaşının geri çekilmesi de söz konusu olacak."