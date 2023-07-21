2. torba yasa için 4 madde imzalanıyor! 2 dev reform için Meclis tarihi netleşti! Taşerona kadro, yaş indirimi, SSK-Bağkur prim eşitliliği, evlilik kredisi...

2. emeklilik reformu ise ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalarıyla ilgili olacak. Burada ödenecek primlerin 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Dolayısıyla bu reform sonrası ev kadınlarının emeklilik ve sosyal güvence hakkı da olacak.

Diğer yandan ev kadınlarının çocuk sayısına göre emeklilik yaşının geri çekilmesi de söz konusu olacak."