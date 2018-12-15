2 milyon emekliyi ilgilendiren tazminat hakkı

Türkiye'de emeklilerin birçoğu çalışmaya devam ediyor. Kimisi kendi işini yaparken kimisi de bir iş yerinde çalışıyor. Emeklilerin hem tazminat hem de izin hakları var...

Türkiye'de emeklilik dolayısıyla 12.3 milyon kişiye ödeme yapılıyor. Bunların bir kısmı dul ve yetim maaşı olsa da emekli sayımız 130 ülkenin nüfusundan yine de daha fazla. Özellikle 90'lı yıllardaki erken emeklilik şartları sebebiyle Türkiye'de genç emekli sayısı da oldukça fazla. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çok sayıda vatandaşımız ya kendi iş yerini kuruyor, ya da bir şirket bünyesinde çalışmaya devam ediyor.