1999 öncesinde sigorta girişi olanlara son dakika haberi geldi! 15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak! Hemen bunu yapın
Emeklilik yaşı hesaplama, emeklilik maaşı hesaplama ve emeklilik sorgulama işlemleri ile ilgili merak edilenleri haberimizde sizlerle paylaştık. 1999 tarihi ve evvelinde sigorta başlangıcı olanlar sonraki senelerde sigortalandırılan kişilere göre daha yüksek oranda ücret alabilirler. Sigorta başlangıcı bu tanımlanan tarihler arasında yer alanlar için emeklilik koşulları nelerdir? 1999 senesinden evvel SGK girişi olanların sahip olduğu avantajlar neler? 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.
8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları ağırlaştırıldıkça, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkündür. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumuna 3600 günlük prim ödemesini yaparak şartı tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ederler.
8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.
8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.
ERKEKLERİN DURUMU
8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla süre sigortalı olan, başka anlatımla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1976 ve daha eski bir tarih olan erkek sigortalılar; "mezarda emeklilik" yasasına tabi olmadan, eski yasa koşullarıyla emekli olacak. Eski yasaya göre, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemesini tamamlayan erkek sigortalı yaş aranmadan emekli olacak. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını tamamlayan erkek sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.
KADINLARIN DURUMU
Eski Yasaya göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim koşulunu birlikte sağladığı tarihte yaş koşulu aranmaksızın emekli olacaklar. 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş koşullarını sağlayan kadın sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkündür. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumuna 3600 günlük prim ödemesini yaparak şartı tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ederler.
Emeklilik maaş oranları, 2000 yılında sigorta başlangıcı olan çalışanlara göre daha yüksektir.