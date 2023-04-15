1999 öncesi sonrası 2000 2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı SGK tablosu açıklandı! EYT sonrası emeklilik sistemi ne oldu?

İlk İşe Giriş Tarihi 8 Eylül 1999 ve Öncesi İçin Emeklilik Şartları

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan 4 milyon kişi için yaş şartı kaldırıldı ve bu kişilere erken emeklilik hakkı verildi. Kadınların en az 5000 en fazla 5975 gün, erkeklerin ise en az 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 5000 en fazla 5975 gün prim ödeme şartını yerine getirmeleri durumunda emekli olabilmelerine olanak sağlanıyor.