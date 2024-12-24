1999 2003 2008 SGK girişine prim-gün detayı oluştu! 47 48 49 50 52 yaşa avantajlı emeklilik

Prim Gün Sayısı Kaç Gün Düşecek? Mevcut sistemde Bağ-Kur'lu kadınlar ve erkekler için emeklilikte 9000 gün prim ödeme şartı bulunuyor. Yeni düzenlemeyle bu şart 7200 güne indirilecek. Bu değişiklik, hem kadınlar hem de erkekler için geçerli olacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde Bağ-Kur'luların emeklilik hayalleri, çok daha kolay bir şekilde gerçeğe dönüşecek.

Emeklilik Yaşı Değişiyor mu?

Prim gün şartındaki bu düşüş, emeklilik yaşını doğrudan etkilemiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı devam ediyor. Ancak, 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlar için yaş şartı kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor. Bu düzenleme, özellikle uzun yıllardır primlerini ödeyen esnaf ve çiftçiler için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Prim Borcu Dondurulanlar için "İhya" Fırsatı Prim borcunu ödeyemediği için prim günleri dondurulan Bağ-Kur sigortalıları da bu düzenlemeden faydalanabilecek. Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler, "ihya" yöntemiyle bu günleri satın alabilecek. İhya işlemi, dondurulan prim günlerinin son brüt asgari ücret üzerinden ödenmesiyle gerçekleştirilecek.

Son Yedi Yıl Kuralı Devam Ediyor Farklı kurumlarda prim ödemesi olan sigortalılar için geçerli olan son yedi yıl kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bu kurala göre, son yedi yıllık sigortalılık süresinde hangi kurumda daha fazla prim ödemesi yapılmışsa, o kurumun emeklilik şartları geçerli oluyor. Ancak 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için bu kural değişiyor ve tüm çalışma hayatındaki prim ödemeleri dikkate alınıyor.