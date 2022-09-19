19 Eylül akaryakıta dev İNDİRİM! Mazot 1 lira 76 TL birden düşüyor! 1 LT Benzin, Motorin (mazot), LPG kaç TL oldu? Brent Petrolda düşüş pompaya yansıyor! Shell, Total, PO, Aytemiz, Kadoil...

Motorin, benzin ve LPG fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Gelen indirim haberleri sürücüleri heyecanlandırdı. Bu kapsamda araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalara başladı. Peki, 19 Eylül motorine, benzine indirim gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Opet, BP, PO, Shell güncel akaryakıt fiyatları!