19 Eylül akaryakıta dev İNDİRİM! Mazot 1 lira 76 TL birden düşüyor! 1 LT Benzin, Motorin (mazot), LPG kaç TL oldu? Brent Petrolda düşüş pompaya yansıyor! Shell, Total, PO, Aytemiz, Kadoil...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Benzin, motorin ve LPG fiyatları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren artmaya başladı. Sektör kaynaklarından gelen indirim haberi sürücüleri heyecanlandırdı. Söz konusu indirimin 2 lira seviyesinde olacağı bildirildi. Peki, 1 LT Benzin, Motorin (mazot), LPG kaç TL oldu? Mazota indirim geldi mi? Benzine indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!
19.09.2022 09:15 - Son Güncelleme: 19.09.2022 09:15
Motorin, benzin ve LPG fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Gelen indirim haberleri sürücüleri heyecanlandırdı. Bu kapsamda araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalara başladı. Peki, 19 Eylül motorine, benzine indirim gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Opet, BP, PO, Shell güncel akaryakıt fiyatları!
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatları da Türkiye'de değişmeye devam ediyor.
PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN
Brent petrol varil fiyatı 91,36 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına indirim haberi geldi.