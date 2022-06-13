18,5 milyon kişiye Temmuz artışı NETLEŞTİ! Memura 9107 TL, emekliye 6077 TL maaş! 6 aylık TEFE TÜFE oranına göre %41,67 zam geliyor!

Temmuz zammı memur ve memur emeklileri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında memur maaşları Temmuz'da kaç TL olacak sorusu yer alıyor. Ek iyileştirmeler gündemde yer alırken konuyla ilgili yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Temmuz ayında, Ocak'taki gibi 2.5 puanlık artış yapılırsa zam yüzde 41.67'yi bulabilecek. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları ne kadar olacak? Temmuz ayında emekli memur maaşına kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler ve maaş tablosu haberimizin detaylarında...