1.600 lira taksitle 48 ay vadeyle otomobil sahibi olun! Ford, Reno, Pejo ve Dacia modelleri oldukça cazip! Şimdi al Temmuz’da öde

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Otomotiv sektöründe olumsuz fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor. Bir yandan küresel piyasalarda görülen çip krizi ve ham madde sorunları, diğer yandan ülkemizde vergiler ve kur farkı nedeniyle yaşanan olumsuzluklar fiyatların ciddi oranda yükselmesine neden oldu.