1.600 lira taksitle 48 ay vadeyle otomobil sahibi olun! Ford, Reno, Pejo ve Dacia modelleri oldukça cazip! Şimdi al Temmuz'da öde
İkinci el ve sıfır km otomobiller için taşıt kredisi avantajları duyuruldu. Ayda sadece 1.600 lira taksitle yeni aracınıza sahip olabilirsiniz. 48 ay vade ile 50.000 TL kredi kullanarak, düşük faiz oranları sayesinde dilediğiniz ikinci el otomobili kolayca satın alabilirsiniz. Bankalardan gelen yeni teklifler sonrasında en uygun taşıt kredisi oranları da değişti. Vatandaşların uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak dilediği model aracı kolayca satın almak için bankaların avantajlarından yararlanabilecekler. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan duyurulan avantajlı taşıt kredisi fırsatları vatandaşları araç sahibi yapmaya devam ediyor. İşte en uygun taşıt kredisi fırsatları
02.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 02.04.2022 09:44
Taşıt Kredisinde 1.600 Lira Taksit Avantajı!
Otomotiv sektöründe olumsuz fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor. Bir yandan küresel piyasalarda görülen çip krizi ve ham madde sorunları, diğer yandan ülkemizde vergiler ve kur farkı nedeniyle yaşanan olumsuzluklar fiyatların ciddi oranda yükselmesine neden oldu.
50.000 TL taşıt kredisi kullanmak isteyenlere aylık 1.599 TL taksitle, sıfır veya ikinci el taşıtlar için Vakıfbank'tan ve Ziraat Bankası'ndan kredi verilecek.
Dilediği aracı rahat ödeme planı ve Vakıfbank kredisi kapsamında 3 aya kadar erteleme seçeneklerinden yararlanarak kullanmak isteyenlere cazip teklifler sunulacak.